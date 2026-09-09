Стали известны новые подробности Persona 6 - игра отправит игроков в Йокогаму и позволит вступить в организацию Hex

Крупная утечка достижений Steam раскрыла новые подробности Persona 6, включая элементы сюжета, место действия и некоторые игровые механики. Информация появилась вместе с достижениями других ещё не вышедших игр, поэтому утечку считают потенциально достоверной, хотя Atlus и Sega пока её не подтверждали.

Судя по списку достижений, главный герой Persona 6 после пробуждения силы Персоны вступит в организацию под названием Hex. Судя по всему, её участники занимаются расследованиями сверхъестественных событий и поиском преступников, которых в достижениях называют «виновниками».

Действие игры, как утверждается, развернётся в Йокогаме — на этот раз Atlus решила использовать реальный японский город, как ранее произошло с Токио в Persona 5. Достижения прямо указывают на Йокогаму как место действия, хотя пока неизвестно, насколько подробно разработчики воссоздадут город.

Утечка также подтверждает знакомые для серии механики. В Persona 6 появятся социальные связи, романтические отношения, создание Персон и другие элементы, которые ожидаешь увидеть в основной части серии. В достижениях также нашли упоминания потенциальной Ultimate Persona и секретного босса, но эти подробности пока лучше оставить за пределами новости.

При этом стоит учитывать, что речь идёт именно об утечке, а не об официальной презентации игры. Достижения могли быть добавлены в Steam заранее и ещё способны измениться до релиза, который ожидается в 2027 году.