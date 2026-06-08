Страница Persona 6 раскрыла новые подробности: школьная жизнь, романы и полностью самостоятельный сюжет

После анонса Persona 6 на Xbox Games Showcase 2026 Atlus почти не поделилась деталями игры, однако первые подробности появились на официальной странице проекта.

Судя по описанию, Persona 6 сохранит ключевые элементы серии. Игроков вновь ждёт повседневная школьная жизнь, возможность заводить друзей, строить романтические отношения и развивать социальные связи. Параллельно героям предстоит столкнуться с мистическими событиями, городскими легендами и сверхъестественными угрозами в современной Японии.

Разработчики отдельно подчёркивают, что Persona 6 расскажет полностью новую самостоятельную историю с новым составом персонажей. Для знакомства с игрой не потребуется проходить предыдущие части серии.

Atlus делает особый акцент на доступности для новичков. В описании говорится, что Persona 6 должна стать идеальной точкой входа для новых игроков, сохранив при этом всё, за что поклонники любят франшизу.

Судя по первому тизеру и описанию, шестая часть может предложить более мрачную атмосферу, напоминающую Persona 3, хотя пока разработчики не раскрывают подробности сюжета и игрового процесса.

После огромного успеха Persona 5 и её многочисленных переизданий и спин-оффов Atlus, похоже, не собирается радикально менять формулу. Вместо этого студия делает ставку на проверенные временем элементы серии, дополняя их новым миром, персонажами и историей.