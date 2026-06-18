В Steam появилась страница ролевой игры Persona 6 с первыми подробностями

В июне 2026 года издатель SEGA и студия-разработчик Atlus открыли официальную страницу грядущей японской ролевой игры Persona 6 в сервисе цифровой дистрибуции Steam. На странице представлены первые официальные подробности сюжета, особенности игрового процесса и информация о поддерживаемых языках.

Новая часть известной франшизы предложит игрокам оригинальную историю с совершенно новыми персонажами. Разработчики заявляют, что проект отлично подойдет как для давних фанатов серии, так и для тех, кто решит познакомиться с ней впервые. Каждая номерная часть серии рассказывает самостоятельную историю, поэтому для понимания сюжета предварительное знакомство с прошлыми играми не требуется.

Игровой процесс Persona 6 совмещает симуляцию повседневной жизни старшеклассника в современной Японии и исследование потустороннего мира. В дневное время персонажам предстоит посещать школу, общаться с друзьями, развивать романтические отношения и заниматься повседневными делами. За мирным фасадом японских городов скрываются зловещие городские легенды, странные слухи и мистические происшествия, расследованием которых займутся главные герои и их союзники.

В борьбе с потусторонними угрозами персонажи будут использовать силу персон, которые представляют собой воплощения их скрытого альтер-эго. Игроки смогут находить соратников со схожими способностями. Выстраивание прочных социальных связей и укрепление дружбы напрямую повлияет на боевые возможности отряда, позволяя эффективнее противостоять силам тьмы.

На странице игры в Steam указано, что проект получит текстовую локализацию на русский язык, включая перевод интерфейса и субтитров, тогда как русское озвучивание не планируется. Полную озвучку наряду с текстовым переводом получит английская версия. Всего игра будет поддерживать 15 языков.

Игра предназначена для одиночного прохождения и будет поддерживать достижения Steam, облачные сохранения Steam Cloud, функцию семейного доступа, а также полноценное управление с помощью контроллеров Xbox и PlayStation. Проект будет использовать систему защиты от несанкционированного копирования Denuvo Anti-tamper.

История серии насчитывает уже более 30 лет, а общий тираж проданных игр франшизы превышает 30 млн копий. Дебютная игра линейки под названием Revelations: Persona вышла в 1996 году в качестве ответвления серии Shin Megami Tensei. Дата выхода новой Persona 6 на данный момент официально не объявлена.