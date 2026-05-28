Возможная утечка Persona 6 раскрыла персонажей, но Persona 4 Revival может снова отодвинуть анонс

Похоже, серия Persona 6 наконец-то получила первое «почти официальное» визуальное представление — в сеть попали эскизы персонажей и список имён, которые приписывают следующей части культовой JRPG от Atlus. Однако радость фанатов снова сопровождается привычным для франшизы ощущением неопределённости: полноценный анонс может сдвигаться из-за параллельной разработки ремейка Persona 4.

Согласно утечке, в материалах фигурируют два ключевых персонажа — предполагаемый главный герой и девушка по имени Ёко Кусакабэ. Также раскрыт список других имён, включая Рэндзи Огава, Тому Такимото и других участников предполагаемого состава партии. По структуре это больше похоже на ранний концепт полноценной команды, а не на разрозненные наброски.

При этом сама утечка выглядит неоднозначно. В сети появился и подозрительный групповой арт, который, по словам инсайдеров, сгенерирован нейросетью. Это сначала поставило под сомнение достоверность всего материала — что неудивительно, учитывая, насколько часто сейчас ИИ «размывает» границу между фейком и реальными активами разработки. Однако известный инсайдер SEGA/ATLUS заявил, что фальшивым является только этот арт, а остальные изображения якобы настоящие.

Если информация подтвердится, Persona 6 может двигаться в сторону более широкого, возможно даже полуоткрытого мира — что выглядит как логичное, но рискованное расширение формулы серии. С другой стороны, фанатам придётся запастись терпением: если ремейк Persona 4 Revival действительно выйдет раньше, полноценный анонс новой части могут снова отложить.

Ирония ситуации в том, что после десяти лет ожидания Persona 6 наконец начинает «просачиваться» наружу, но вместо ясности приносит лишь ещё больше слоёв неопределённости — почти как сама серия, которая всегда строила интригу на недосказанности.