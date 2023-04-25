Анонсирован симулятор зоомагазина Pet Shop Simulator ©

Студия Games Incubator анонсировала новую игру, связанных с домашними животными - Pet Shop Simulator. На этот раз игроки смогут стать владельцем собственного зоомагазина. Вам предстоит взять на себя роль хозяина и управлять своим бизнесом, исполняя мечты своих клиентов и заботясь о живущих под вашей крышей животных.

Вашей главной задачей будет найти новые, прекрасные дома для животных, а также позаботиться об их потребностях, подобрав правильную еду, аксессуары и игрушки. В игре у вас будет возможность развивать свой магазин, покупать новые объекты поблизости и пополнять свой ассортимент.

Как владелец зоомагазина, вам придется найти правильный баланс между продажей, уходом за домашними животными и общением с покупателями. Вы также будете нести ответственность за управление своим бизнесом, контроль ассортимента магазина, выполнение заказов и импорт специализированного оборудования по запросу ваших клиентов.

Симулятор зоомагазина – отличная игра для всех любителей животных и людей, которые мечтают открыть собственный зоомагазин. Развивайте свой бизнес, заботьтесь о своих клиентах и животных и воплощайте мечты своих клиентов, находя им подходящего питомца.