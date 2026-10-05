Версия Peter Jackson's King Kong для Xbox 360 получила неофициальный нативный порт на ПК с поддержкой до 8K и 240 FPS

Когда Peter Jackson’s King Kong вышла на ПК в 2005 году, компьютерная версия основывалась на варианте для PS2, тогда как издание для Xbox 360 отличалось более современной графикой. Позднее на ПК появилась цифровая Gamer’s Edition, перенёсшая часть улучшений Xbox 360, однако она имела собственные визуальные компромиссы, включая отсутствие некоторых лицевых анимаций, другое освещение персонажей и проблемы с растительностью.

Теперь энтузиасты перенесли непосредственно версию Xbox 360 на ПК. Неофициальный порт поддерживает разрешение вплоть до 8K (7680×4320), несколько режимов масштабирования и частоту кадров от оригинальных 30 FPS до 240 FPS или полностью снятого ограничения.

Также реализованы всплывающие уведомления о девяти достижениях в стиле Xbox 360, настройка звука уведомлений, инверсия камеры, скорость обзора, мёртвая зона контроллера, переназначение кнопок, сила вибрации и полноценное управление клавиатурой и мышью.

Авторы сообщают, что игру теперь можно пройти целиком. Для сравнения, при запуске через Xenia она застревает уже в начале первого уровня.