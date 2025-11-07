miHoYo раскрыла секреты создания планет в Petit Planet

miHoYo представила новый трейлер симулятора жизни Petit Planet, демонстрирующий процесс создания и развития собственных планет. Разработчики обещают игрокам возможность «посадить планету, назвать её своей и взрастить в мир мечты».

Закрытое бета-тестирование «Coziness Test» уже стартовало на ПК и iOS, а регистрация и предварительная запись всё ещё доступны на официальном сайте. Petit Planet предлагает уникальный опыт: планеты становятся живыми холстами для творчества игроков, где можно устанавливать связи с другими мирами и взаимодействовать с уникальными Соседями, каждый со своей историей и мечтами.

Жизненная сила планеты, Лука, растёт по мере процветания и социальных взаимодействий, формируя разнообразные ландшафты и наполняя мир энергией. Под слоганом «Соткай свои мечты под звездами» проект сочетает симуляцию, исследование и социальные элементы, приглашая игроков создавать свои уникальные вселенные.