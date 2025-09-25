ЧАТ ИГРЫ
Petit Planet 31.12.2026
Ролевая, Симулятор, Космос
7 3 оценки

Милота и уют в дебютном трейлере Petit Planet в духе Animal Crossing от авторов Genshin Impact

butcher69 butcher69

Студия miHoYo представила первый трейлер своей новой игры Petit Planet, которая сразу же привлекла внимание фанатов жанра. Проект во многом напоминает Animal Crossing, но масштаб куда шире — здесь игрокам предстоит развивать не один дом или деревню, а целую планету. Более того, мир можно объединять с другими небесными телами, формируя собственную галактику.

Игроки смогут выращивать урожай, рыбачить, готовить и создавать предметы, а также менять внешний вид персонажа, ландшафт и интерьер. Каждая планета будет отражать энергию, вложенную в её развитие. В игре появятся милые NPC с уникальными историями: с ними можно общаться, обмениваться подарками и строить долгосрочные отношения.

Особое место займут исследования: путешествия по другим мирам, редкие существа и встречи на Галактическом базаре, где можно обмениваться находками.

Petit Planet выйдет на ПК, мобильных устройствах и других платформах, а запись на бета-тест для iOS и ПК уже открыта. Даты релиза и тестирования пока не объявлены.

Комментарии:  1
Neko-Aheron

Очередная донатная помойка… тем более от mihoyo