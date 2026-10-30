Petit Planet от HoYoverse выйдет 4 декабря - авторы Genshin Impact готовят уютную альтернативу Animal Crossing

HoYoverse представила новый трейлер Petit Planet и объявила дату выхода игры: бесплатный симулятор жизни появится на PC, iOS и Android 4 декабря 2026 года. На этот раз студия, известная по Genshin Impact и Honkai: Star Rail, предлагает отказаться от масштабных приключений в пользу спокойного обустройства собственного маленького мира.

Игрокам предстоит создать персонажа, развивать персональную планету и заселять её милыми пушистыми существами. В распоряжении пользователей окажутся садоводство, рыбалка, готовка, строительство, сбор ресурсов и ловля насекомых. Отдельное внимание уделено общению с местными жителями: им можно дарить подарки, отмечать вместе дни рождения, устраивать вечеринки и помогать с личными просьбами.

Petit Planet также предложит мультиплеер. Игроки смогут посещать планеты друг друга, исследовать красочные локации и вместе участвовать в мини-играх. При этом игровое время будет синхронизировано с реальным, а сама концепция строится вокруг медитативного процесса без спешки и давления.

По своей направленности проект напоминает Animal Crossing, но HoYoverse добавляет к знакомой формуле собственный сказочный мир и акцент на социальном взаимодействии. Учитывая бесплатную модель распространения и поддержку сразу нескольких платформ, у Petit Planet есть возможность привлечь широкую аудиторию поклонников уютных симуляторов. Насколько удачным окажется сочетание повседневных занятий и сетевых активностей, игроки смогут оценить уже в начале декабря.