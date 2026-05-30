Анонсирована мрачная RPG Petty Warfare с мистикой, политикой и сложной системой морали

Инди-студия New East Games анонсировала в Steam ролевую игру Petty Warfare — мрачную RPG от третьего лица с мистическим сеттингом, политическими конфликтами и акцентом на последствия каждого решения. И, судя по описанию, разработчики явно целятся не в «героическое фэнтези», а в куда более жёсткую и приземлённую историю.
Игроку достанется роль рыцаря Империи, отправленного на Новый Юг в составе Авангарда из восьми спутников. Но это не классическая партия верных союзников: компаньоны могут спорить, нарушать приказы и даже шпионить за главным героем. Система отношений здесь строится не на привычном «одобрении», а на смеси уважения, страха, личных интересов и политических взглядов.
Главной особенностью Petty Warfare выглядит система морали. Разработчики прямо критикуют современные RPG за «правильные» и «злые» варианты ответов и обещают решения, последствия которых могут проявиться спустя десятки часов. Например, помощь сиротам способна обернуться ростом преступности, а следование кодексу чести — гибелью союзников.
При этом игра сочетает политическое фэнтези с мистикой и хоррор-элементами. Фронтир населяют не только солдаты и фанатики, но и существа, «старше самой веры». Такой подход невольно напоминает смесь Dragon Age, Pathfinder и Darkest Dungeon, но с более мрачным акцентом на управление людьми и ответственность лидера.
Пока Petty Warfare выглядит как очень амбициозный инди-проект, пытающийся вернуть RPG ощущение настоящей цены выбора — без очевидно «правильных» решений и без безопасных компромиссов.
Графоний конечно не блещет, но если сюжет и атмосфера будут на крепком уровне, то ок, в конце концов не в графику играем
в каком году она была анонсирована? вопрос риторический
Выглядит ниоч, концепция про унылую мрачность с моралью тоже ниоч.
Ну наверно как всегда графика времен палеолита, а системки из будущего
это мод на Готику, на движке Котор-а?