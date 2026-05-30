Анонсирована мрачная RPG Petty Warfare с мистикой, политикой и сложной системой морали

Инди-студия New East Games анонсировала в Steam ролевую игру Petty Warfare — мрачную RPG от третьего лица с мистическим сеттингом, политическими конфликтами и акцентом на последствия каждого решения. И, судя по описанию, разработчики явно целятся не в «героическое фэнтези», а в куда более жёсткую и приземлённую историю.

Игроку достанется роль рыцаря Империи, отправленного на Новый Юг в составе Авангарда из восьми спутников. Но это не классическая партия верных союзников: компаньоны могут спорить, нарушать приказы и даже шпионить за главным героем. Система отношений здесь строится не на привычном «одобрении», а на смеси уважения, страха, личных интересов и политических взглядов.

Главной особенностью Petty Warfare выглядит система морали. Разработчики прямо критикуют современные RPG за «правильные» и «злые» варианты ответов и обещают решения, последствия которых могут проявиться спустя десятки часов. Например, помощь сиротам способна обернуться ростом преступности, а следование кодексу чести — гибелью союзников.

При этом игра сочетает политическое фэнтези с мистикой и хоррор-элементами. Фронтир населяют не только солдаты и фанатики, но и существа, «старше самой веры». Такой подход невольно напоминает смесь Dragon Age, Pathfinder и Darkest Dungeon, но с более мрачным акцентом на управление людьми и ответственность лидера.

Пока Petty Warfare выглядит как очень амбициозный инди-проект, пытающийся вернуть RPG ощущение настоящей цены выбора — без очевидно «правильных» решений и без безопасных компромиссов.