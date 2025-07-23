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PGA Tour 2K23 14.10.2022
Симулятор, Спорт
6.2 11 оценок

Take-Two удалила защиту Denuvo из симулятора гольфа PGA TOUR 2K23

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, сегодня издательство Take-Two выпустило обновление, в котором удалило защиту Denuvo из симулятора гольфа PGA TOUR 2K23.

Размер DLL-файла с защитой уменьшился на 263 МБ. Защита была удалена спустя 2,5 года после релиза игры - она уже появилась в сети. До этого последней взломанной игрой в серии была PGA TOUR 2K21. В свою очередь PGA TOUR 2K25 при этом по-прежнему остаётся защищена Denuvo.

После продолжительное череды удалений защиты Denuvo из посредственных игр, пираты уже с иронией спрашивают "Могут ли издатели удалять защиту из хороших игр?"

8
6
PGA Tour 2K23
14.10.2022
Комментарии: 6
Ваш комментарий
Neko-Aheron

Вот честно, когда-то я пробовал играть в этот гольф... скука смертная и я сейчас о реальном гольфе, а не игре на пк

3
Пользователь ВКонтакте

Е..ать какая прелесть🤣 // Денис Ахрамеев

2
Egik81
пираты уже с иронией спрашивают "Могут ли издатели удалять защиту из хороших игр?"

так и хочется ответить пиаратам а вы подайте пример....

1
utmuk

Я слышал скоро ещё собираются убрать защиту с игры "Никому не нужная кака 2"?

ДЕНИСКА_омск

самая смешная новость, её надо в раздел ЮМОР

Дворф

это шутка что ли? .... зачем господи