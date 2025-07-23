Take-Two удалила защиту Denuvo из симулятора гольфа PGA TOUR 2K23

Как стало известно, сегодня издательство Take-Two выпустило обновление, в котором удалило защиту Denuvo из симулятора гольфа PGA TOUR 2K23.
Размер DLL-файла с защитой уменьшился на 263 МБ. Защита была удалена спустя 2,5 года после релиза игры - она уже появилась в сети. До этого последней взломанной игрой в серии была PGA TOUR 2K21. В свою очередь PGA TOUR 2K25 при этом по-прежнему остаётся защищена Denuvo.
После продолжительное череды удалений защиты Denuvo из посредственных игр, пираты уже с иронией спрашивают "Могут ли издатели удалять защиту из хороших игр?"
Вот честно, когда-то я пробовал играть в этот гольф... скука смертная и я сейчас о реальном гольфе, а не игре на пк
Е..ать какая прелесть🤣 // Денис Ахрамеев
так и хочется ответить пиаратам а вы подайте пример....
Я слышал скоро ещё собираются убрать защиту с игры "Никому не нужная кака 2"?
самая смешная новость, её надо в раздел ЮМОР
это шутка что ли? .... зачем господи