Take-Two удалила защиту Denuvo из симулятора гольфа PGA TOUR 2K23

Как стало известно, сегодня издательство Take-Two выпустило обновление, в котором удалило защиту Denuvo из симулятора гольфа PGA TOUR 2K23.

Размер DLL-файла с защитой уменьшился на 263 МБ. Защита была удалена спустя 2,5 года после релиза игры - она уже появилась в сети. До этого последней взломанной игрой в серии была PGA TOUR 2K21. В свою очередь PGA TOUR 2K25 при этом по-прежнему остаётся защищена Denuvo.

После продолжительное череды удалений защиты Denuvo из посредственных игр, пираты уже с иронией спрашивают "Могут ли издатели удалять защиту из хороших игр?"