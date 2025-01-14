Новая глава в мире виртуального гольфа: PGA TOUR 2K25 выйдет в конце февраля

Издатель 2K и разработчик HB Studios официально анонсировали PGA TOUR 2K25, новую часть культового симулятора гольфа. Игра выйдет 28 февраля 2025 года на PlayStation 5, Xbox Series и PC. Для тех, кто оформит предзаказ на издания Deluxe или Legend, доступ будет открыт уже 21 февраля.

Лицом игры снова стал Тайгер Вудс, который делит обложку с Мэттом Фицпатриком и Максом Хомой. Игроки смогут почувствовать себя звездами мирового гольфа или создать уникального MyPLAYER для участия в крупнейших турнирах. Новая механика EvoSwing добавляет реалистичности с помощью обновленной физики полета мяча, новых типов ударов и улучшенных визуальных эффектов.

В PGA TOUR 2K25 впервые появятся лицензированные турниры, включая Чемпионат PGA и Открытый чемпионат США. Среди 29 полей будут представлены такие легенды, как TPC Sawgrass и Royal Portrush Golf Club. Уникальные возможности предоставляет конструктор полей, позволяющий создавать мечту любого гольфиста.

Система атрибутов, деревья навыков и прогрессия снаряжения дают игрокам шанс подчеркнуть свою индивидуальность. В гардеробе — одежда и оборудование от таких брендов, как adidas, Titleist, PUMA и Mizuno.

Поддержка кросс-платформенных сообществ позволяет соревноваться с друзьями в различных режимах: Stroke Play, Match Play и Scramble. Ежедневные и еженедельные турниры добавляют азарт, предлагая уникальные награды.

Издания игры

Стандартное включает базовую игру.

включает базовую игру. Deluxe Edition добавляет наборы виртуальной валюты, косметики и ранний доступ.

добавляет наборы виртуальной валюты, косметики и ранний доступ. Legend Edition предлагает полный комплект контента, включая эксклюзивный пропуск Clubhouse Pass и пять сезонов премиального контента.

С PGA TOUR 2K25 гольф становится доступным каждому, предлагая глубокий и увлекательный опыт, который будет интересен как новичкам, так и профессиональным игрокам.