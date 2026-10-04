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PGA Tour 2K25 28.02.2025
Симулятор, Спорт
4.3 19 оценок

Take-Two удалила защиту Denuvo из PGA TOUR 2K25

AceTheKing AceTheKing

Как стало известно, недавно издательство Take-Two выпустило обновление, в котором удалило защиту Denuvo из симулятора гольфа PGA TOUR 2K25.

Защита была удалена спустя 1,5 года после релиза игры - она уже появилась в сети. Ранее игра была взломана группой DenuvOwO с помощью гипервизора, но классического кряка не было - до этого момента.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.

ПК 1 Обновления 1
25
8
Комментарии:  8
Ваш комментарий
зыглеглонд
22
BrokVud

Уверен, эта игра пользуется бешеной популярностью на ПК, не то что никому не нужный NHL))

6
Олег Дудин

Игра мало кому нужна, поэтому и не ломали.

1
AD010

а с топ спин не убрали 🤬

QueasyRive