Take-Two удалила защиту Denuvo из PGA TOUR 2K25

Как стало известно, недавно издательство Take-Two выпустило обновление, в котором удалило защиту Denuvo из симулятора гольфа PGA TOUR 2K25.

Защита была удалена спустя 1,5 года после релиза игры - она уже появилась в сети. Ранее игра была взломана группой DenuvOwO с помощью гипервизора, но классического кряка не было - до этого момента.

Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.