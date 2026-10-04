Take-Two удалила защиту Denuvo из PGA TOUR 2K25

Как стало известно, недавно издательство Take-Two выпустило обновление, в котором удалило защиту Denuvo из симулятора гольфа PGA TOUR 2K25.
Защита была удалена спустя 1,5 года после релиза игры - она уже появилась в сети. Ранее игра была взломана группой DenuvOwO с помощью гипервизора, но классического кряка не было - до этого момента.
Игра доступна на PC, PS5 и Xbox Series X/S.
Уверен, эта игра пользуется бешеной популярностью на ПК, не то что никому не нужный NHL))
Игра мало кому нужна, поэтому и не ломали.
а с топ спин не убрали 🤬