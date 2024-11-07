Take-Two выпустит новую PGA Tour 2K в начале 2025 года

В сети появились новые подробности о планах Take-Two Interactive — как рассказала финансовый директор компании Лейни Голдштейн, издательство готовит новую часть серии PGA Tour 2K. Релиз спортивного симулятора гольфа намечен на четвёртый квартал 2025 финансового года.

К слову, этот период обещает быть весьма насыщенным для Take-Two. Помимо PGA Tour 2K, в начале 2025 года нас ждёт Civilization 7, которая появится уже 11 февраля. А где-то между январём и мартом того же года компания планирует выпустить и новую часть WWE 2K.

Что касается последней игры про гольф в серии, то ею была PGA Tour 2K23, вышедшая ещё в 2022 году.