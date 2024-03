Анонсирован beat 'em up с боковой прокруткой The Phantom для ПК и консолей

Если вы вдруг являетесь поклонником Фантома, то в этом рождественском сезоне вас ожидает приятное событие — ведь у антигероя в фиолетовом одеянии появится свой собственный beat 'em up с боковой прокруткой.

Игра уже обзавелась страницей в Steam, а для желающих ее приобрести был выпущен симпатичный мини-трейлер, в котором рассказывается о мифологии Фантома и демонстрируются некоторые моменты, которые мы можем ожидать от игры:

На странице Steam также можно узнать о происхождении игры, в том числе об одобрении игрового повествования и художественного направления, чтобы убедиться, что истинные поклонники Phantom будут вовлечены в процесс:

В игре The Phantom классическая механика beat 'em up сочетается с полностью нарисованными вручную 2D-изображениями, чтобы обеспечить игровой опыт, соответствующий самому первому костюмированному герою комиксов и его почти 90-летнему наследию. Игра создана Art Of Play Interactive совместно с King Features Syndicate. Выберите Фантома или его напарницу Диану Палмер и отправляйтесь на 15 уровней глобальной миссии, чтобы уничтожить пиратов Братства Сингха. Используйте все свои навыки рукопашного боя, а также верное оружие, чтобы уничтожить зло и сохранить наследие Призрака. Вы также можете рассчитывать на помощь жеребца Героя и волка Дьявола! В игре The Phantom представлена новая официальная история, одобренная King Features Syndicate, с красивыми полноэкранными сценами, проиллюстрированными вручную опытным художником комиксов и автором The Phantom Энтони Спэем.