30 видов оружия и гибкая прокачка: На State of Play рассказали про квесты и боевую систему Phantom Blade Zero

На отдельном выпуске PlayStation State of Play разработчики из студии S-Game провели детальную демонстрацию своего грядущего ролевого экшена Phantom Blade Zero. Авторы расскрыли подробности многих внутренних механиках игры, рассказав об устройстве мрачного мира Улинь, системе вооружения и привлечении к разработке легендарной звезды боевиков — Донни Йена.

Боевая система Phantom Blade Zero обещает игрокам огромную вариативность игрового процесса, которую можно будет подстроить под собственный стиль прохождения. Исследуя мир, протагонист по имени Соул сможет найти более 30 видов основного оружия и 25 разновидностей второстепенного, которое в игре называют «Призрачными лезвиями». Игроки смогут создавать уникальные боевые сборки, комбинируя различные аксессуары. В игре можно сделать упор на бой на дальней дистанции, использовать призываемых помощников или сосредоточиться на парировании. Одной из самых приятных новостей для геймеров стало внедрение механики «Перековки». Если игроку не понравится улучшенное оружие, он сможет беспрепятственно разобрать его, вернув 100% потраченных материалов для вложения в другую экипировку. То есть, билд в экшене можно будет сменить в любой момент.

Мир китайского фэнтези обещает быть полным интриг и секретов. Разработчики отметили высокую значимость второстепенных заданий. Взаимодействие с обычными жителями и помощь NPC в Phantom Blade Zero способны открывать абсолютно новые сюжетные пути, дополняя общую историю и раскрывая причины катастрофы, с которой начинается игра.

Чтобы сделать проект доступным для широкой аудитории, создатели предусмотрели глубокую настройку уровней сложности. Режим Wayfarer создавался специально для тех, кто хочет без стресса насладиться сюжетом. Для ветеранов экшенов подготовлен режим Hellwalker, где враги используют продвинутый и адаптирующийся под стиль игрока искусственный интеллект. А для самых хардкорных геймеров приберегли испытание Sixty-Six Days — режим, который «не предназначен для слабонервных».

Что касается актера Донни Йена, об участии которого объявили в начале этого месяца, то он занимает пост пост креативного консультанта. Звезда боевиков помогает разработчикам перенести на экраны эстетику и аутентичность классического киношного кунг-фу. Кроме того, Донни Йен подарил свою внешность и движения одному из внутриигровых мастеров — опасному Мо Юаню, схватка с которым заставит игроков изрядно попотеть.

Релиз Phantom Blade Zero запланирован на 29 октября. Игра выйдет на консолях PlayStation 5 и ПК.