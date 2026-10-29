Антон Логвинов обвинил создателей Phantom Blade Zero в копировании анимаций из Elden Ring и Sekiro

Российский блогер Антон Логвинов выступил с резкими нападками в адрес ролевого экшена Phantom Blade Zero от китайской студии S-GAME. Бывший игровой журналист публично усомнился в целесообразности знакомства с проектом, обвинив разработчиков из Поднебесной в отсутствии оригинальности и прямом заимствовании чужих наработок из хитов компании FromSoftware.

Даже включать не хочется очередную игру про мудака с мечом с парированием и перекатом, тем более от китайцев, с явно перерисованными из Elden Ring и Sekiro анимациями. Или стоит попробовать?

- Антон Логвинов, блогер

Заявление блогера мгновенно спровоцировало волну ожесточенной критики в комментариях. Пользователи упрекнули автора в предвзятости к китайскому геймдеву и припомнили его лояльность к западным шутерам. Игроки подчеркнули, что боевую систему проекта ставил признанный мастер боевых искусств Донни Йен, а все анимации записывались при помощи захвата движений реальных мастеров кунг-фу, опровергнув домыслы о слепом копировании японских соулслайков.

Впрочем, в фанатской среде нашлись и сторонники позиции блогера. Часть аудитории согласилась с утверждением о вторичности азиатских экшенов, назвав новинку типичным менеджерским продуктом и сравнив общий ажиотаж с релизом Black Myth: Wukong. Скептики также отметили, что средневековый китайский сеттинг с однотипными деревянными постройками и привычная связка из перекатов и парирований успели набить оскомину.

Несмотря на выпад блогера, премьера Phantom Blade Zero в сервисе Steam продемонстрировала колоссальный интерес публики. Пиковый онлайн боевика в первые же сутки перевалил за 723 876 пользователей одновременно, позволив новинке возглавить список бестселлеров даже при наличии спорной DRM-защиты Denuvo.

Профильная пресса также не разделила пессимизм Логвинова. Средний балл экшена на агрегаторе Metacritic составил 88 из 100, а портал Wccftech выставил максимальные 10 баллов из 10, назвав боевик главным претендентом на звание игры года. Пользовательский рейтинг новинки в Steam сейчас удерживается на уровне почти 80 процентов одобрения.