ARTIFACT обновили взломы для Phantom Blade Zero, Assassin's Creed: Black Flag Resynced и Crimson Desert Enhanced

Группа ARTIFACT сообщила о выпуске ряда обновлений гипервизор-взломов защиты Denuvo.

В этот раз ARTIFACT обновили взломы для Phantom Blade Zero (v1.0302256, исправление ошибок), Assassin's Creed: Black Flag Resynced (v1.0.8 - ряд исправлений и Новая игра+) и Crimson Desert Enhanced (v2.04.06 - ряд исправлений и улучшение производительности)

Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта: