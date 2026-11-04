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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
7.8 379 оценок

ARTIFACT обновили взломы для Phantom Blade Zero, Assassin's Creed: Black Flag Resynced и Crimson Desert Enhanced

AceTheKing AceTheKing

Группа ARTIFACT сообщила о выпуске ряда обновлений гипервизор-взломов защиты Denuvo.

В этот раз ARTIFACT обновили взломы для Phantom Blade Zero (v1.0302256, исправление ошибок), Assassin's Creed: Black Flag Resynced (v1.0.8 - ряд исправлений и Новая игра+) и Crimson Desert Enhanced (v2.04.06 - ряд исправлений и улучшение производительности)

Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта:

Phantom Blade Zero "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Crimson Desert "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Assassin's Creed 4: Black Flag Resynced "Crack - запуск игры с обходом Denuvo через гипервизор"
ПК 16
34
16
Комментарии:  16
Ваш комментарий
Expansive Ulmer

Красавчик) Туда этот бесполезный кусок кода

8
Не читаю ваши ответы

ARTIFACT занимаются какой то хе//рней! Раз бы взломали традиционно , как войсес38 делает, и не нужно было бы обновления делать каждый раз. Так нет, это НЕ герои, ведь "герои не ищут легких путей"! А группа ARTIFACT пошла по легкому. Что скажешь - ссыкуны!

3
feodoss

3 года ждали взлом dead space,подождем если надо еще 3 года.Только не в ущерб безопасности OS,целостности (secure boot off итд)

2