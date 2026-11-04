ARTIFACT обновили взломы для Phantom Blade Zero, Assassin's Creed: Black Flag Resynced и Crimson Desert Enhanced

Группа ARTIFACT сообщила о выпуске ряда обновлений гипервизор-взломов защиты Denuvo.
В этот раз ARTIFACT обновили взломы для Phantom Blade Zero (v1.0302256, исправление ошибок), Assassin's Creed: Black Flag Resynced (v1.0.8 - ряд исправлений и Новая игра+) и Crimson Desert Enhanced (v2.04.06 - ряд исправлений и улучшение производительности)
Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта:
Красавчик) Туда этот бесполезный кусок кода
ARTIFACT занимаются какой то хе//рней! Раз бы взломали традиционно , как войсес38 делает, и не нужно было бы обновления делать каждый раз. Так нет, это НЕ герои, ведь "герои не ищут легких путей"! А группа ARTIFACT пошла по легкому. Что скажешь - ссыкуны!
3 года ждали взлом dead space,подождем если надо еще 3 года.Только не в ущерб безопасности OS,целостности (secure boot off итд)