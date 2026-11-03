ARTIFACT выпустили крякфиксы для гипервизор-взломов с последней Denuvo: исправлены вылеты и добавлена поддержка модов

Группа ARTIFACT выпустили крякфиксы для гипервизор-взломов игр с последней Denuvo, в которой ранее добавили защиту против гипервизора.
ARTIFACT сообщили, что в крякфиксах были исправлены вылеты и общая нестабильность взломов. Кроме того, гипервизор-взломы теперь вновь поддерживают работу модификаций для игр. Крякфиксы были выпущены для Phantom Blade Zero, Star Wars: Galactic Racer, Planet Zoo 2 и Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown.
Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта:
Бесплатно работающие хацкеры выпускают обновления для своих продуктов быстрее, чем сидящие на миллионах барыги. Парадокс.
Молодец
Интересно, зачем они всё это делают бесплатно?)
А можно новости про Denuvo привязать к отдельной игре, а не ко всем, на которые подписан. Чтобы кинуть в чс нафиг