ARTIFACT выпустили крякфиксы для гипервизор-взломов с последней Denuvo: исправлены вылеты и добавлена поддержка модов

Группа ARTIFACT выпустили крякфиксы для гипервизор-взломов игр с последней Denuvo, в которой ранее добавили защиту против гипервизора.

ARTIFACT сообщили, что в крякфиксах были исправлены вылеты и общая нестабильность взломов. Кроме того, гипервизор-взломы теперь вновь поддерживают работу модификаций для игр. Крякфиксы были выпущены для Phantom Blade Zero, Star Wars: Galactic Racer, Planet Zoo 2 и Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown.

Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта: