ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
7.9 348 оценок

ARTIFACT выпустили крякфиксы для гипервизор-взломов с последней Denuvo: исправлены вылеты и добавлена поддержка модов

AceTheKing AceTheKing

Группа ARTIFACT выпустили крякфиксы для гипервизор-взломов игр с последней Denuvo, в которой ранее добавили защиту против гипервизора.

ARTIFACT сообщили, что в крякфиксах были исправлены вылеты и общая нестабильность взломов. Кроме того, гипервизор-взломы теперь вновь поддерживают работу модификаций для игр. Крякфиксы были выпущены для Phantom Blade Zero, Star Wars: Galactic Racer, Planet Zoo 2 и Crimson Desert Enhanced: Charting the Unknown.

Скачать гипервизор-взломы можно с нашего сайта:

Phantom Blade Zero "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Star Wars: Galactic Racer "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Planet Zoo 2 "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
Crimson Desert "Crack - Запуск игры без защиты Denuvo через гипервизор"
ПК 14
28
13
Комментарии:  13
Ваш комментарий
Saka Madiq
12
qDan

Бесплатно работающие хацкеры выпускают обновления для своих продуктов быстрее, чем сидящие на миллионах барыги. Парадокс.

9
askazanov

Молодец

4
BRO-MAN

Интересно, зачем они всё это делают бесплатно?)

3
Darth Savitar

А можно новости про Denuvo привязать к отдельной игре, а не ко всем, на которые подписан. Чтобы кинуть в чс нафиг