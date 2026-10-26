ASUS начала продажи коллекции геймерского железа и периферии ROG x Phantom Blade Zero с единой мрачной эстетикой

ASUS запустила в Китае продажи первой линейки продуктов в рамках коллаборации ROG и Phantom Blade Zero.

В линейку вошли:

Монитор ROG «Jueshen 27» второго поколения;

ROG «Jueshen 27» второго поколения; Клавиатура ROG Mage 98;

ROG Mage 98; Гарнитура ROG Prism 2;

ROG Prism 2; Мышь ROG Keris 2 Ace;

ROG Keris 2 Ace; Мини-ПК ROG NUC;

ROG NUC; Тематический набор колпачков для клавиш.

Это не отдельный аксессуар, а скоординированный набор периферии и компактного ПК для поклонников игры, желающих оформить рабочее место в едином стиле.

Стоимость коллекции варьируется от 399 юаней (~$59,83) за колпачки до 31 499 юаней (~$4 722) за самую дорогую конфигурацию ROG NUC. В пересчёте на доллары суммы приблизительные: они не учитывают налоги, доставку и комиссию за конвертацию.

В отчёте IT Home основное внимание уделено брендингу и стартовым ценам, а не полным техническим характеристикам. Не указаны:

тип панели и частота обновления монитора;

конструкция переключателей клавиатуры;

драйверы гарнитуры;

сенсор мыши;

конфигурация ROG NUC (процессор, видеокарта, память, накопитель).

Поэтому сравнение по производительности с аналогами пока невозможно. Практическая ценность коллекции — в едином дизайне и официальной связи с игрой, а не в подтверждённом приросте характеристик.

Продажи подтверждены только для китайского рынка. Информации о международной доступности и ценах нет. Потенциальным покупателям стоит дождаться полных страниц товаров с подробными спецификациями.