ASUS начала продажи коллекции геймерского железа и периферии ROG x Phantom Blade Zero с единой мрачной эстетикой

ASUS запустила в Китае продажи первой линейки продуктов в рамках коллаборации ROG и Phantom Blade Zero.
В линейку вошли:
- Монитор ROG «Jueshen 27» второго поколения;
- Клавиатура ROG Mage 98;
- Гарнитура ROG Prism 2;
- Мышь ROG Keris 2 Ace;
- Мини-ПК ROG NUC;
- Тематический набор колпачков для клавиш.
Это не отдельный аксессуар, а скоординированный набор периферии и компактного ПК для поклонников игры, желающих оформить рабочее место в едином стиле.
Стоимость коллекции варьируется от 399 юаней (~$59,83) за колпачки до 31 499 юаней (~$4 722) за самую дорогую конфигурацию ROG NUC. В пересчёте на доллары суммы приблизительные: они не учитывают налоги, доставку и комиссию за конвертацию.
В отчёте IT Home основное внимание уделено брендингу и стартовым ценам, а не полным техническим характеристикам. Не указаны:
- тип панели и частота обновления монитора;
- конструкция переключателей клавиатуры;
- драйверы гарнитуры;
- сенсор мыши;
- конфигурация ROG NUC (процессор, видеокарта, память, накопитель).
Поэтому сравнение по производительности с аналогами пока невозможно. Практическая ценность коллекции — в едином дизайне и официальной связи с игрой, а не в подтверждённом приросте характеристик.
Продажи подтверждены только для китайского рынка. Информации о международной доступности и ценах нет. Потенциальным покупателям стоит дождаться полных страниц товаров с подробными спецификациями.
Точно с Вучангом? Н