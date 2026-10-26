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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8 267 оценок

ASUS начала продажи коллекции геймерского железа и периферии ROG x Phantom Blade Zero с единой мрачной эстетикой

KoRnEr KoRnEr

ASUS запустила в Китае продажи первой линейки продуктов в рамках коллаборации ROG и Phantom Blade Zero.

В линейку вошли:

  • Монитор ROG «Jueshen 27» второго поколения;
  • Клавиатура ROG Mage 98;
  • Гарнитура ROG Prism 2;
  • Мышь ROG Keris 2 Ace;
  • Мини-ПК ROG NUC;
  • Тематический набор колпачков для клавиш.

Это не отдельный аксессуар, а скоординированный набор периферии и компактного ПК для поклонников игры, желающих оформить рабочее место в едином стиле.

Phantom Blade Zero получила высокие оценки от критиков: 91 балл на Opencritic и 88 на MetaCritic
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Стоимость коллекции варьируется от 399 юаней (~$59,83) за колпачки до 31 499 юаней (~$4 722) за самую дорогую конфигурацию ROG NUC. В пересчёте на доллары суммы приблизительные: они не учитывают налоги, доставку и комиссию за конвертацию.

В отчёте IT Home основное внимание уделено брендингу и стартовым ценам, а не полным техническим характеристикам. Не указаны:

  • тип панели и частота обновления монитора;
  • конструкция переключателей клавиатуры;
  • драйверы гарнитуры;
  • сенсор мыши;
  • конфигурация ROG NUC (процессор, видеокарта, память, накопитель).

Поэтому сравнение по производительности с аналогами пока невозможно. Практическая ценность коллекции — в едином дизайне и официальной связи с игрой, а не в подтверждённом приросте характеристик.

Продажи подтверждены только для китайского рынка. Информации о международной доступности и ценах нет. Потенциальным покупателям стоит дождаться полных страниц товаров с подробными спецификациями.

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