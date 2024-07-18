Авторы экшена Phantom Blade Zero поделились яркими моментами с демонстрации игры на Bilibili World 2024

Сегодня последний день одной из самых крупных игровых выставок в Китае — Bilibili World 2024. На выставке было представлено множество потенциально интересных новинок, однако самым интересным стендом отметилась студия S-GAME с её мрачным боевиком Phantom Blade Zero. В честь окончания демонстрации проекта разработчики решили поделиться самыми яркими моментами ивента.

Как признаются в S-GAME, они не ожидали такого ажиотажа вокруг Phantom Blade Zero даже на родине. Проект еще находится в стадии активной разработки и не имеет даже примерной даты релиза, однако их стенд посетили десятки фанатов. Их оказалось так много, что всю выставку к стенду с демонстрацией Phantom Blade Zero была очередь в несколько рядов. Это очень сильно удивило разработчиков игры, ведь рядом с ними были стенды самых популярных бесплатных игр.

Авторы поблагодарили геймеров за личное участие в тестировании игры на выставке, а также за внимание к проекту в социальных сетях. Также они извинились перед игроками за то, что не могут пока выпустить демоверсию Phantom Blade Zero в свободный доступ. По их словам, они хотят ещё как следует протестировать игровые механики и отточить баланс. После всех необходимых правок они вполне могут выпустить пробную версию экшена в Steam и PS Store.

Phantom Blade Zero уже готовят к демонстрации на Gamescom, которая пройдет в конце августа, а также обещают привезти игру на Tokyo Game Show в сентябре.