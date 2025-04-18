Авторы Phantom Blade Zero хотят передать многослойный дизайн мира с секретами как в Elden Ring

Разработчики Phantom Blade Zero утверждают, что в своей игре они пытаются использовать дизайн уровней как в Elden Ring, хотя и уверяют, что их игра не soulslike.

Каждый раз, когда демонстрируется многообещающий экшен, он оказывается похожим на souls-игры, и Stellar Blade - один из самых свежих примеров. К счастью, команда разработчиков Phantom Blade Zero не преминула сообщить игрокам, что грядущая игра не является soulslike. Но даже если это в первую очередь экшен, это не значит, что в нем нет ДНК souls.

Разработчик Phantom Blade Zero, компания S-Game, рассказала, что игра построена на трех столпах: Бой, похожий на Devil May Cry, дизайн уровней, похожий на Souls, атмосфера и повествование, похожие на Resident Evil. Представитель студии сказал:

Что касается дизайна уровней в стиле Souls, то мы определенно являемся поклонниками и вдохновителями взаимосвязанного, плотного дизайна уровней до Elden Ring.

Представитель также рассказал, что режиссер игры, Лианг (Soulframe), "на самом деле учился на архитектора, поэтому дизайн уровней - это то, что очень важно для нас, и мы хотим иметь очень прочные уровни, с большой глубиной, очень плотные".

Лианг позже рассказал:

Все, что может пригодиться нам для создания нашего столпа - играбельного кунг-фу-фильма с исследованием и развитием персонажа, - мы будем использовать. Будь то исследование из игры Souls, флюиды из Resident Evil или бои из этой hack-and-slash игры, мы возьмем их и объединим. Но общее впечатление остается очень целостным. Он не оторван от чего-то другого.