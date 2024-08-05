Авторы Phantom Blade Zero все же не исключают релиз экшена на консолях Xbox

Недавно мы писали о весьма скептически настроенных разработчиках из Китая, которые не верят в успех своих релизов на консолях Xbox из-за малого количества игроков. Несмотря на то что Microsoft хвастается рекордным количеством подписчиков своей подписки Game Pass и преданной фанбазой, молодые студии боятся выпускать свои игры на Xbox. Авторы двух потенциальных хитов Black Myth: Wukong и Phantom Blade Zero открыто заявили об этом, что вызвало напряженное обсуждение в социальных сетях. В результате представителям студий пришлось быстро оправдываться за свои слова, подчеркнув, что на самом деле они стремятся выпустить свои игры на как можно большем количестве устройств.

Разработчики Black Myth: Wukong напомнили игрокам, что ведут активную разработку версии экшена для Xbox. По их словам, проект обязательно доберется до консолей Microsoft — это лишь вопрос времени, хотя помощь с портированием им никто не оказывает. Представители команды, создающей другой экшен — Phantom Blade Zero, в свою очередь заявили, что слова одного из разработчиков не отражают общей позиции команды.

Как отмечают в студии S-GAME, они стремятся выпустить Phantom Blade Zero на максимальное количество платформ, но не все зависит от простого желания авторов. Команда надеется в будущем все же выпустить экшен для консолей Xbox, но этот релиз будет зависеть от целого ряда технических факторов. S-GAME является молодой и небольшой студией, которой потребуется много времени на разработку основной версии — для ПК и PS5, и только после этого они не исключают возможность портирования игры на другие заинтересованные платформы.