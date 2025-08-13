Clair Obscur: Expedition 33 смогла вернуть автора мрачного экшена Phantom Blade Zero в лучшую эпоху игровой индустрии

Цивэй «Soulframe» Лян, директор ожидаемого ролевого экшена Phantom Blade Zero и глава студии S-GAME, в недавнем интервью поделился неожиданным источником вдохновения. По его словам, прохождение одной из самых нашумевших RPG этого года, Clair Obscur: Expedition 33, вызвало у него сильную ностальгию и напомнило о «золотой эре» видеоигр.

Лян признался, что Expedition 33 вернула его во времена классических японских ролевых игр.

Когда я играл в Expedition 33, она напомнила мне о Final Fantasy 10, потому что я жил в ту эпоху.

— заявил разработчик. Он отметил, что мечтает вернуть в современные игры «атмосферу эры PlayStation 1 и PlayStation 2, когда игры были не такими большими, но создавались творческими людьми». По его мнению, подобные проекты сегодня — большая редкость, и Clair Obscur: Expedition 33 является ярким представителем этой философии.

Это вдохновение отразилось и на его видении собственного проекта. Лян подчеркнул, что не стремится сделать Phantom Blade Zero «самой большой игрой в индустрии». Его главная цель — чтобы игра была «хорошо отполированной», «выражала идеи студии» и могла «показать наше самое честное сердце».

Стоит отметить, что Clair Obscur: Expedition 33 производит впечатление не только на главу S-GAME. Не так давно французские разработчики посетили руководителя студии Shift Up, создателя Stellar Blade, который также является большим поклонником их творчества.

Теперь будет интересно посмотреть, отразился ли опыт прохождения Clair Obscur: Expedition 33 на разработке Phantom Blade Zero. Выход мрачного экшена может состояться уже в следующем году, а точную дату релиза разработчики обещали назвать до конца 2025 года.