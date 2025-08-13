Clair Obscur: Expedition 33 смогла вернуть автора мрачного экшена Phantom Blade Zero в лучшую эпоху игровой индустрии

Цивэй «Soulframe» Лян, директор ожидаемого ролевого экшена Phantom Blade Zero и глава студии S-GAME, в недавнем интервью поделился неожиданным источником вдохновения. По его словам, прохождение одной из самых нашумевших RPG этого года, Clair Obscur: Expedition 33, вызвало у него сильную ностальгию и напомнило о «золотой эре» видеоигр.
Лян признался, что Expedition 33 вернула его во времена классических японских ролевых игр.
Когда я играл в Expedition 33, она напомнила мне о Final Fantasy 10, потому что я жил в ту эпоху.
— заявил разработчик. Он отметил, что мечтает вернуть в современные игры «атмосферу эры PlayStation 1 и PlayStation 2, когда игры были не такими большими, но создавались творческими людьми». По его мнению, подобные проекты сегодня — большая редкость, и Clair Obscur: Expedition 33 является ярким представителем этой философии.
Это вдохновение отразилось и на его видении собственного проекта. Лян подчеркнул, что не стремится сделать Phantom Blade Zero «самой большой игрой в индустрии». Его главная цель — чтобы игра была «хорошо отполированной», «выражала идеи студии» и могла «показать наше самое честное сердце».
Стоит отметить, что Clair Obscur: Expedition 33 производит впечатление не только на главу S-GAME. Не так давно французские разработчики посетили руководителя студии Shift Up, создателя Stellar Blade, который также является большим поклонником их творчества.
Теперь будет интересно посмотреть, отразился ли опыт прохождения Clair Obscur: Expedition 33 на разработке Phantom Blade Zero. Выход мрачного экшена может состояться уже в следующем году, а точную дату релиза разработчики обещали назвать до конца 2025 года.
Ну раз такая парaша их вдохновила то они явно не видели игры той эпохи
До сих пор не понятно, как такое может нравиться. Не толковой сюжетки, не графона. // Nvidia Power