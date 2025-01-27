Дата выхода, бюджет игры и особенности жанра: авторы китайского экшена Phantom Blade Zero раскрыли новые детали

Разработчики долгожданного экшена Phantom Blade Zero поделились новыми подробностями об игре в недавнем интервью для китайской аудитрии. Главными темами для разговора создателей многообещающего проекта стали — жанр игры, масштаб проекта, уникальные игровые механики и сроки его выхода. Студия S-GAME работает над масштабной игрой с внушительным количеством контента, а значит релиз игры придется подождать.

В первую очередь разработчики уточнили, что Phantom Blade Zero не следует относить к хардкорным играм или Soulslike. Это экшен с возможностью выбора уровня сложности: легкий, средний, высокий и хардкор. Таким образом, проект стремится быть доступным широкой аудитории, а не только любителям сложных игр.

Одной из ключевых особенностей станет система сражений с боссами: если игрок проиграет во второй фазе битвы, ему не придется начинать с самого начала — бой можно будет продолжить с той же фазы. Кроме того, в игре будет доступен режим повторного сражения с боссами, а некоторые скрытые боссы будут доступны только в этом режиме.

Проект разрабатывается командой из более чем 100 человек, что подчеркивает его масштаб. Основной сюжет займет около 30 часов, а побочные задания — еще 30-35 часов. К концу разработки общий бюджет игры составит примерно 55 миллионов долларов, что делает Phantom Blade Zero одной из самых амбициозных игр, созданных в Китае.

В игре будет представлено 30 основных видов оружия и 20 второстепенных. Каждое из них уникально и не требует «гринда» для улучшения. Например, гибкий меч позволяет блокировать атаки врагов в определенных условиях, а некоторые виды оружия дают возможность расправляться с врагами на расстоянии. Также была упомянута система "жизненных дней" и "баффов": смерть игрока будет уменьшать количество доступных дней, но одновременно усиливать его через накапливающиеся бонусы. Эти параметры будут влиять на концовку игры.

Разработчики активно используют элементы китайского культурного наследия для создания боссов, игровых механик и дизайна уровней в Phantom Blade Zero. Например, один из боссов был вдохновлен традиционным танцем льва, а его движения были воссозданы с использованием технологии захвата движения.

Разработчики подтвердили, что дата выхода будет объявлена в 2025 году. Сам релиз планируется в конце 2026 года. Игра выйдет на PC и консолях текущего поколения.