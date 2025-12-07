ЧАТ ИГРЫ
Phantom Blade Zero 2026 г.
Дата выхода Phantom Blade Zero будет объявлена на The Game Awards 2025

IKarasik IKarasik

Организаторы The Game Awards подтвердили, что долгожданная дата релиза Phantom Blade Zero прозвучит на церемонии 11 декабря 2025 года. Это станет первым полноценным обновлением по проекту за долгое время и выполнит обещание студии S-GAME раскрыть дату запуска до конца года.

Phantom Blade Zero была впервые представлена в 2023 году и сразу привлекла внимание зрелищным боевым стилем, вдохновлённым восточными единоборствами, а также мрачной историей об элитном ассасине, ищущем убийцу лидера Ордена. Игра сочетает элементы Soulslike-боёв и RPG-механик, чем уже успела завоевать интерес миллионов.

Накануне шоу The Game Awards опубликовало короткий тизер: главный герой рисует китайского дракона, который в конце ролика оживает и выходит из-под контроля. Несмотря на отсутствие новых кадров геймплея, фанаты ожидают, что мировая премьера принесёт не только дату, но и свежий трейлер.

Само шоу обещает быть насыщенным: среди ожидаемых анонсов — Resident Evil Requiem, новая Devil May Cry и таинственный проект, который до сих пор вызывает обсуждения. Теперь Phantom Blade Zero официально пополнила список громких премьер.

Релиз намечен на 2026 год — год, который уже выглядит одним из самых плотных за последнее десятилетие благодаря GTA 6 и 007: First Light. И всё же проект S-GAME претендует стать одним из главных хитов года.

Комментарии:  2
Snake Snaake Snaaaaaake
среди ожидаемых анонсов — Resident Evil Requiem

IKarasik, забористый косяк был?

Buriii Berry

