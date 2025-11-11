Дата выхода Phantom Blade Zero может быть объявлена на State of Play Japan

Нетерпеливые поклонники PlayStation с нетерпением ждут предстоящую State of Play Japan, которая состоится уже в эту среду. Студия S-GAME ранее подтвердила, что дата выхода Phantom Blade Zero будет объявлена до конца этого года, и предстоящая трансляция State of Play — идеальная возможность для этого.

Несколько последних месяцев Sony вела активное продвижение Phantom Blade Zero, особенно на азиатских рынках. Исходя из характера новой State of Play, вполне возможно, что помимо Phantom Blade Zero будут представлены еще несколько игр от китайских и корейских студий. В последние годы Sony приложила значительные усилия для поддержки талантливых разработчиков в упомянутых странах.

В любом случае, S-GAME Studio пока не дала официального ответа, но все готово для важного анонса на предстоящем State of Play.

Мероприятие состоится уже в эту среду, 12 ноября, в 1:00 по московскому времени, и будет посвящено играм, разрабатываемым в Японии и других азиатских странах.