Для Phantom Blade Zero уже вышли первые моды с поддержкой NVIDIA DLSS 5 и настройками сложности

Phantom Blade Zero вышла на ПК и PS5 меньше суток назад, но для компьютерной версии уже появились первые модификации. Они не только добавляют поддержку NVIDIA DLSS 5, но и позволяют детально настраивать сложность, менять характеристики противников и самого героя, а также открывать дополнительные испытания.

Один из первых модов, DLSS5 MOD Install with one click, доступен для скачивания с сайта. Phantom Blade Zero поставляется с плагинами DLSS и Streamline, но без среды выполнения нейронного рендеринга. Модификация добавляет необходимый компонент и перенаправляет существующие вызовы DLSS через него, используя ReShade 6.8 и дополнение RenoDX DLSS. По описанию автора, мод не изменяет файлы игры, исполняемый файл или сохранения. При этом пока рано судить о качестве результата: технология требует дополнительной настройки, а первые сравнительные изображения показывают лишь предварительные изменения картинки.

Другой полезный мод — PBZ Tuner — позволяет гибко менять параметры игрового процесса. Через веб-страницу или текстовый файл можно регулировать здоровье и урон врагов, количество Sha-Chi, характеристики главного героя Soul, время для идеального отражения атак и парирования, длительность оглушения противников, заряд ультимативных способностей, награды и пассивное восстановление. После изменения настроек достаточно нажать F5 в игре, а клавиша F7 возвращает стандартные значения.

Такие возможности особенно пригодятся тем, кому хочется подстроить сложность под себя или получить больше возможностей для экспериментов с оружием. В оригинальной игре противники не возрождаются после победы над ними, а полноценного тренировочного режима нет. Поэтому увеличение запаса здоровья отдельных врагов позволяет дольше изучать боевую систему и пробовать разные приёмы.

Есть и мод 66 Days Unlocked, который открывает максимальный уровень сложности уже при первом прохождении. Обычно он становится доступен только после завершения игры. Автор не рекомендует выбирать этот режим новичкам: некоторые боссы могут доставить немало проблем, а ограниченное количество жизней делает каждую схватку напряжённее.