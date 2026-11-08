Для Phantom Blade Zero вышел набор текстур в разрешении 4K

Моддер под ником «DeathTheReaper9» выпустил набор текстур в разрешении 4K для игры Phantom Blade Zero. Этот пакет призван заменить некоторые текстуры низкого разрешения, поэтому, если вы сейчас играете в Phantom Blade Zero, настоятельно рекомендуется его скачать.

Набор заменяет 553 цветовые текстуры новыми версиями, разрешение которых увеличено в четыре раза. Из них 431 текстура теперь имеет размер 4096 x 4096 пикселей, а 86 — 2048 x 2048 пикселей. Остальные текстуры также были увеличены в четыре раза относительно оригинала.

Кроме того, обновлено 953 карты нормалей и масок. Эти карты отвечают за отображение освещения, глубины и детализации поверхностей. Благодаря их адаптации к новым цветовым текстурам, внешний вид объектов остаётся чётким и целостным.

Изменения затрагивают множество элементов игрового мира: деревья, кустарники и другие растения; предметы быта — кувшины, фонари, свечи, чаши, ящики и верёвки; а также детали зданий, включая заборы, колонны, двери, окна, балки и черепицу на крышах. Также обновлены текстуры камней и следов на земле.

Затронуты не все текстуры: лица, волосы, кожа и пользовательский интерфейс остались без изменений. Текстуры, которые изначально имели разрешение 2048 пикселей или выше, также не подверглись корректировке, поскольку их дальнейшее увеличение не дало бы заметного улучшения качества.

Для создания новых текстур автор использовал нейросетевую модель Google «Nano Banana 2.1». В качестве основы для генерации 4K-версий модель использовала оригинальные игровые текстуры, а затем в каждое новое изображение были возвращены исходные цветовые значения.

Каждая новая текстура проходила проверку на соответствие оригиналу с помощью двух независимых алгоритмов компьютерного зрения. В случае расхождения результатов проводилась третья, дополнительная проверка. Это позволило гарантировать, что формы, композиция и цветовая гамма остались аутентичными.

В тех случаях, когда результат автоматической переработки оказывался недостаточно качественным, автор вносил лишь минимальные изменения. Девятнадцать текстур были оставлены в исходном виде, поскольку новые версии не выглядели лучше. В тринадцати других текстурах присутствовали небольшие дефекты — например, некачественные края, кольцевые артефакты или заметные швы. Эти участки были исправлены путём интеграции фрагментов оригинальных текстур.

Для увеличения разрешения карт нормалей использовался метод «4x-Normal-RG0-BC7», а для карт масок — «4x-UltraSharpV2». Оба метода позволяют сохранить основные формы, присутствующие в исходных картах.

Скачать набор можно по этой ссылке.