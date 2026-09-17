Экшен Phantom Blade Zero добавили в список желаемого более 3 миллионов раз

Разработчики экшена Phantom Blade Zero из студии S-GAME объявили, что игру добавили в список желаемого (wishlist) более 3 миллионов раз в Steam, Epic Games Store и PlayStation Store. Проект, вдохновленный традиционными китайскими боевыми искусствами, жанром «уся» и стимпанком, стабильно удерживает высокий уровень интереса аудитории с момента своего первого громкого анонса.

Создатели подтвердили, что производство вышло на финишную прямую — сейчас команда занимается финальной полировкой контента. Чтобы гарантировать максимальное качество и оптимизацию, релиз был скорректирован. Долгожданный динамичный слэшер официально выйдет 29 октября 2026 года на ПК и PlayStation 5.

На всех платформах уже открылись предзаказы на стандартное и расширенное издания, включающие бонусные внутриигровые облики и цифровой саундтрек. Разработчики обещают игрокам масштабную сюжетную кампанию и проработанную боевую систему с несколькими уровнями сложности, включая экстремальный режим.