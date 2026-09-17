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Phantom Blade Zero 29.10.2026
Экшен, От третьего лица, Фэнтези
8.3 250 оценок

Экшен Phantom Blade Zero добавили в список желаемого более 3 миллионов раз

Gruz_ Gruz_

Разработчики экшена Phantom Blade Zero из студии S-GAME объявили, что игру добавили в список желаемого (wishlist) более 3 миллионов раз в Steam, Epic Games Store и PlayStation Store. Проект, вдохновленный традиционными китайскими боевыми искусствами, жанром «уся» и стимпанком, стабильно удерживает высокий уровень интереса аудитории с момента своего первого громкого анонса.

Создатели подтвердили, что производство вышло на финишную прямую — сейчас команда занимается финальной полировкой контента. Чтобы гарантировать максимальное качество и оптимизацию, релиз был скорректирован. Долгожданный динамичный слэшер официально выйдет 29 октября 2026 года на ПК и PlayStation 5.

На всех платформах уже открылись предзаказы на стандартное и расширенное издания, включающие бонусные внутриигровые облики и цифровой саундтрек. Разработчики обещают игрокам масштабную сюжетную кампанию и проработанную боевую систему с несколькими уровнями сложности, включая экстремальный режим.

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Комментарии:  10
Ваш комментарий
Ms_M

Блин, пока она выйдет ее еще 2 ляма добавят, столько жду фантома, а уже и онимуша вышла и задала просто нереальную планку боевки, но все равно ожидание высокие насчет нее

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Кирюша Соулслайкович

Го@но которое спалили с демкой но в итоге демку не дали. Не вижу смысла покупать

Пользователь ВКонтакте

А в чем прикол списка желаемого?у норм геймеров она уже в предзаказе давно. // Персиваль Тифи