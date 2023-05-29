Эксперты в Digital Foundry остались в восторге от боевки и графики Phantom Blade Zero ©

Технические эксперты из Digital Foundry, как и многие геймеры, пристально следили за анонсами PlayStation Showcase 2023. Мероприятие обрадовало пользователей, как запланированными демонстрациями игр, так и приятными сюрпризами. Одним из таких сюрпризом стал экшен Phantom Blade Zero, который выделился на фоне других игр своей динамичной боевой. Стремительные битвы и качество графики игры привели в восторге даже самых придирчивых редакторов Digital Foundry.

На своем последнем подкасте Digital Foundry, практически все технические эксперты единодушно похвалили первый трейлер Phantom Blade Zero. Редакторы высоко оценили мрачный азиатский сеттинг проекта и зрелищную боевую систему. Вместе с этим они не могли проигнорировать визуальный аспект проекта, которые также оставил их неравнодушными.

Согласно выводам в Digital Foundry, дебютный трейлер Phantom Blade Zero показывает демонстрацию игрового процесса экшена в реальном времени. После первичного анализа трейлера, эксперты полагают, что перед нами настоящая презентация игры, а не заранее заготовленный ролик на движке. Как отмечается, во время трейлера игра показывала стабильные 60 FPS, однако иногда заметны короткие и незначительные падения частоты кадров. В Digital Foundry уверены, что это не связано с особенностью самого ролика. По их мнению, разработчики грамотно используют возможности движка Unreal Engine 5, что уже можно увидеть в первом трейлере игры.

Phantom Blade Zero создается для ПК и PS5.