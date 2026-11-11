Энтузиаст превратил ключевых боссов Phantom Blade Zero в играбельных персонажей

Сражения с боссами в экшене Phantom Blade Zero получили неожиданное развитие: благодаря фанатским модификациям игроки теперь могут не только бросать вызов сильным противникам, но и самостоятельно управлять ими. Среди доступных героев оказался даже персонаж, роль которого исполнил известный китайский актер Донни Йен.

Уже в первые десять дней после релиза сообщество выпустило целый ряд примечательных модов — от изменения боевой системы под стандарты жанра Soulslike и добавления чит-меню до появления Сунь Укуна. Однако наибольшее внимание аудитории привлекли свежие работы, открывающие доступ к ключевым антагонистам игры.

Моддер под ником QOutlaw успел выпустить целый ряд модов, которые превращают боссов в играбельных персонажей. На данный момент он представил три отдельных файла, вызвавшие высокий интерес у игроков.

Первые два мода открывают доступ к боссам с уникальным стилем боя и оригинальными анимациями. Игроки могут взять под контроль Бай Чилянь из «Багрового леса» с её костюмом, озвучкой и многофазными атаками (файл уже набрал более 23 тысяч загрузок), а также сыграть за Юйдина — Марионетку Полумесячного Клинка №12 с поздних этапов прохождения.

Третий релиз делает играбельным Мо Юаня — загадочного воина в маске в исполнении актёра Донни Йена. Этот персонаж играет важную роль в сюжете Phantom Blade Zero и напрямую связан с истинной концовкой игры.

Подобные модификации предлагают свежий взгляд на повторное прохождение в режиме «Новая игра+» (New Game+), позволяя оценить знакомые поединки с позиции самих боссов.