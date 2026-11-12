Энтузиасты добавили в Phantom Blade Zero систему "Немезиды" и хардкорный режим в духе Ninja Gaiden

Недавний релиз Phantom Blade Zero на ПК и PlayStation 5 уже привлек активное внимание сообщества моддеров. Несмотря на то что с момента выхода экшена прошло совсем немного времени, энтузиасты выпустили модификации, которые заметно меняют привычный ход сражений и добавляют в игру механики, достойные официальных дополнений.

Одним из самых заметных проектов стала работа автора под ником FKAQ8, который перенес в игру знаменитую систему Nemesis из серии Middle-earth: Shadow. Благодаря этому моду любой противник, одолевший главного героя, превращается в его личного заклятого врага. Он получает уникальное имя, ранг и особую характеристику, а при следующей встрече становится заметно сильнее. О появлении такого бойца игра предупреждает специальной карточкой с его портретом, а победа над ним позволяет совершить месть. Примечательно, что механика распространяется и на боссов, делая повторные попытки их прохождения гораздо более напряженными.

Другой мод, получивший название Ultimate Challenge - Path of the Master Ninja, создан для любителей максимального хардкора. Его автор под ником DaMadKillah полностью переработал столкновения в сюжетной кампании, взяв за основу брутальный уровень сложности Master Ninja из Ninja Gaiden 2. Теперь во время схваток на арену постоянно прибывают дополнительные волны противников, которые непрерывно атакуют протагониста вплоть до самого конца боя.

При этом разработчик модификации постарался сохранить честный баланс. Уровень прибывающего подкрепления динамически подстраивается под силу врагов, которые уже находятся в локации.

Оба мода для ПК-версии Phantom Blade Zero доступны для загрузки на портале Nexus Mods.