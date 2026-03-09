Фанаты смогли раскрыть планы разработчиков Phantom Blade Zero благодаря скрытой детали в интервью

Китайский ролевой экшен Phantom Blade Zero по праву считается одним из самых многообещающих релизов грядущей осени. Пока до официального выхода остается полгода, внимательные фанаты смогли рассекретить маркетинговые планы студии S-GAME на ближайшее будущее.

Недавно представители S-GAME дали большое интервью информационному агентству «Синьхуа» . Пока спикеры рассуждали о развитии серии Phantom Blade и достижениях китайского геймдева, бдительные пользователи китайского форума Tieba Baidu заметили важнейшую деталь. В одной из продемонстрированных закулисных сцен на экране промелькнула презентационная доска с текстом, в правом верхнем углу которой красовалась надпись: «Продолжительное видео в июне».

Этот "слив" идеально соотносится с календарем грядущих игровых событий. Инсайдеры уверены, что этот длинный трейлер будет показан на грядущем Summer Game Fest, который стартует в начале июня. Организатор мероприятия Джефф Кили уже не раз предоставлял студии площадку для демонстрации игры. Ожидается, что именно на июньском показе S-GAME объявит о старте предзаказов, а также впервые продемонстрирует все доступные варианты покупки, включая лимитированное коллекционное издание.

Как стало известно ранее, игра вызвала ажиотаж далеко за пределами родины, собрав основную часть миллионных добавлений в вишлист от игроков из западных стран. При этом создатели предупреждали, что намерены сократить количество промежуточных трейлеров ради фокусировки на полировке игры. Вероятно, именно июньский трейлер станет финальным маркетинговым рывком перед запуском.

Дополнительно источники упоминают, что уже в этом марте разработчики могут провести закрытый офлайн-плейтест игры в Пекине. Напомним, релиз Phantom Blade Zero запланирован на 9 сентября 2026 года на ПК и PlayStation 5.