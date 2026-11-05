"Геймплей, а не поучения": создатель God of War столкнулся с критикой из-за слов о китайских играх

В момент премьеры Phantom Blade Zero редакция IGN China резко раскритиковала разработчиков игр из Европы и Северной Америки, заявив, что эти девелоперы сейчас стали «заложниками политической корректности», из-за чего создаются очередные «мусорные игры», оборачивающиеся коммерческими провалами. Китай же должен исправить ситуацию, примером чему служит успех Phantom Blade Zero — игры, которая получила множество оценок 10/10 и за несколько дней разошлась тиражом более 4 миллионов копий. С полным текстом заявления китайских редакторов можно ознакомиться здесь.

После упомянутой статьи китайских журналистов в дело вступил Дэвид Яффе. Однако создатель серий God of War и Twisted Metal вместо критики геймплея Phantom Blade Zero сосредоточился на теме цензуры и внутренней политики Китая. Его высказывание, которое сводится к критике китайского политического строя и отсутствия свободы слова в Поднебесной, вы можете посмотреть на видео ниже.

Геймеры в комментариях указывают знаменитому разработчику на то, что он совершенно не понял посыл редакторов IGN China and сам является частью проблемы, о которой написали китайцы. Дэвид Яффе, как и многие его коллеги по цеху, вместо того чтобы сосредоточиться на полировке игрового процесса и графики, занимается политиканством и поучениями. А люди от этого просто устали — и в этом заключается суть проблемы. Многие игроки не хотят видеть в играх никакой политики и, прежде всего, не желают инфантильного дидактизма. Именно на этом поле выделяются китайские тайтлы, которые избегают отсылок к современности.

«Парень сразу начал нападать на рецензента IGN China, потому что китайские власти ужасно относятся к своим гражданам. Это правда, но здесь это не имеет никакого значения. (…) Phantom Blade Zero никак не отсылает к нынешнему китайскому правительству — ни в какой форме. Китайская политика полностью отделена от Phantom Blade Zero. И именно в этом всё дело. Вся эта история крутится вовсе не вокруг идеологического столкновения США против Китая. Это противостояние Black Myth Wukong против Saints Row 2022. Это Phantom Blade Zero против Dragon Age: The Veilguard. Меня, как потребителя, не волнуют социальные взгляды разработчиков игр. Но когда я играю в западные продукты, у меня складывается впечатление, что они меня поучают, вместо того чтобы просто давать возможность развлечься», — написал Soknheith.

«Сколько ещё игр должно провалиться и сколько команд обанкротиться, прежде чем ты наконец поймёшь, в чём тут дело, старик?» — написал Lewa500.

«Но мы сейчас оцениваем игру или китайский политический строй?» — спрашивает AlejandroCastaneira.

«Китай не пихает политику в свои игры. Это делает Америка. И в этом вся разница», — констатирует в комментарии Lord Mickey.