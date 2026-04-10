Генеральный директор Phantom Blade Zero сообщил, что разработка игры вышла на финальную стадию и раскритиковал ИИ

Студия S-GAME поделилась эмоциональным обращением к игрокам. Генеральный директор и создатель вселенной Phantom Blade сообщил, что экшен Phantom Blade Zero находится на "интенсивной финальной стадии разработки". Команда бросила все ресурсы на то, чтобы довести каждый аспект игры до совершенства.

Однако главная тема послания лежит не в сроках выхода, а в подходе к созданию игры. Генеральный директор S-GAME прямо заявляет, что, несмотря на разворачивающуюся вокруг технологическую революцию, ни один элемент Phantom Blade Zero не был создан с помощью ИИ.

Мы прекрасно понимаем, что вокруг нас разворачивается масштабная технологическая революция. Однако до сих пор каждый элемент контента в нашей игре создан руками настоящих художников. Мы не будем использовать визуальные технологии на основе ИИ, которые могли бы изменить первоначальный творческий замысел наших художников.

Этот принцип распространяется на все аспекты производства. Модели персонажей построены на основе трехмерных сканов реальных актеров, которые также предоставили захват мимики для лицевых анимаций. Озвучиванием на китайском и английском языках занимались профессиональные актеры и режиссеры, а команда разработчиков обеспечила полную синхронизацию губ для обеих языковых версий - что технически сложно и редко встречается даже в крупнобюджетных проектах.

Прототипы оружия были извлечены из арсенала традиционного китайского вооружения. Чтобы понять, как вес и длина влияют на анимацию, команда заказывала мастеров-кузнецов для ковки реальных копий клинков. В постановке движений участвовали более 20 опытных мастеров ушу. Команда посетила и отсканировала реальные места по всему Китаю - от родовых храмов в Фуцзяни до старых сталелитейных заводов в Пекине, комбинируя их для создания уникальной эстетики.

В финале своего послания генеральный директор S-GAME формулирует кредо студии: человеческое искусство - это не просто способ создавать ценность, оно и есть сама ценность. Он добавляет, что S-GAME не нанимала группу разработчиков, чтобы сделать игру; напротив, студия сначала собрала исключительную, полную энтузиазма команду, а уже затем решила создать продукт, которым каждый из ее участников мог бы по-настоящему гордиться.

Релиз Phantom Blade Zero состоится 9 сентября 2026 года на PC и PS5.