Phantom Blade Zero 2026 г.
Экшен, От третьего лица
8.3 200 оценок

"Хватит Souls-клонов": геймдиректор Phantom Blade Zero хочет создать новый жанр - экшен с кунг-фу

butcher69 butcher69

Режиссёр Phantom Blade Zero Цуй Лян в интервью журналу PC Gamer заявил то, что многие игроки давно думают вслух: «В настоящее время существует слишком много Soulslike». И действительно, индустрия переполнена проектами, где нас встречают огромные монстры с колоссальным оружием, медленные уклонения и тяжёлый звон клинков. Soulslike превратился в клише, и многие геймеры уже устали от однообразия.

Лян настаивает, что его проект не является ни «игрой в стиле Souls», ни классическим экшеном. В отличие от мрачной методичности привычных Soulslike, Phantom Blade Zero строит боевую систему вокруг динамики и акробатики, вдохновляясь китайскими боевыми искусствами. «Люди не поймут, что это такое, пока не сыграют в неё», — отмечает режиссёр.

Он сравнивает амбиции своей команды с тем, что произошло в кино 60–70-х годов, когда Брюс Ли, Джеки Чан и другие мастера кунг-фу фактически создали новый жанр, объединив голливудский экшен, традиционную китайскую оперу и культуру боевых искусств. По мнению Ляна, игры сегодня переживают похожий момент, и Phantom Blade Zero стремится стать началом поджанра — «экшен-RPG с кунг-фу».

Конечно, можно возразить: жанр «боевик с кунг-фу» в игровой индустрии уже существовал — взять хотя бы Shenmue в конце 90-х или недавний Sifu. Однако Лян подразумевает именно Soulslike-уровень глубины, совмещённый с пластикой и стилем восточных единоборств. И в этом есть потенциал: вместо очередной копии Dark Souls игроки получат совершенно новый опыт, где скорость, техника и зрелищность боёв выходят на первый план.

Phantom Blade Zero пока не имеет даты выхода, но уже сейчас проект выглядит как свежий глоток воздуха для уставших от конвейерных «соулслайков».

15
7
Комментарии:  7
0ncnjqybr

Скажите ему, что Sleeping Dogs с его кунг-фу месиловом уже давно вышел.

6
VIGITAL ART

Пожалуйста не говорите ему!А то вдруг умрет от кринжа ,и так не выпустит игру.

2
Magmor

и чего он прицепился соулсам? ведь по сути это просто набор механик (правил) по которым работает мир. если тебе они не нравятся, то не используй их. в конце концов соулс это лишь поджанр игр слешеров. хотя из того, что я видел по роликам Phantom Blade Zero это анти соулс, но по сути тот же соулс только душный. вместо простого короткого удара там длиннющая анимация, но по сути эффект тот же - один удар одна тычка. какой-то зрелищностью боев в игре особо не пахнет. каждая драка с каждым встречным поперечным это всё те же обычное закликивание, только с более долгими анимациями. в чем проблема при создании игры смотреть не в сторону соулсов, а в сторону DMC, где даже в старых играх боёвка и по сей день смотрится красиво?

1
MrGrave

Прицепился потому что нынче каждый второй умственно-отсталый стремится сделать свой сосалик, для чего тащит из игр Фромов идеи и механики - при этом вообще не одупляя как они должны работать и взаимодействовать друг с другом. В итоге выходит невнятно месиво, в которое играют только стримеры и трайхарды которым 24/7 нужно себе что-то доказывать. За годы таких игр расплодилось как грязи. И достойных подражателей - единицы. В этом проблема, и противодействие этому - исключительно здоровая практика.

2
FlufflePuff
и Phantom Blade Zero стремится стать началом поджанра — «экшен-RPG с кунг-фу».

В котором будут парирования и увороты.

1
moonfaer

И очередной унылый мертвый мир

1
Иваныч из Тулы

И создаст