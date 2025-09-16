"Хватит Souls-клонов": геймдиректор Phantom Blade Zero хочет создать новый жанр - экшен с кунг-фу

Режиссёр Phantom Blade Zero Цуй Лян в интервью журналу PC Gamer заявил то, что многие игроки давно думают вслух: «В настоящее время существует слишком много Soulslike». И действительно, индустрия переполнена проектами, где нас встречают огромные монстры с колоссальным оружием, медленные уклонения и тяжёлый звон клинков. Soulslike превратился в клише, и многие геймеры уже устали от однообразия.
Лян настаивает, что его проект не является ни «игрой в стиле Souls», ни классическим экшеном. В отличие от мрачной методичности привычных Soulslike, Phantom Blade Zero строит боевую систему вокруг динамики и акробатики, вдохновляясь китайскими боевыми искусствами. «Люди не поймут, что это такое, пока не сыграют в неё», — отмечает режиссёр.
Он сравнивает амбиции своей команды с тем, что произошло в кино 60–70-х годов, когда Брюс Ли, Джеки Чан и другие мастера кунг-фу фактически создали новый жанр, объединив голливудский экшен, традиционную китайскую оперу и культуру боевых искусств. По мнению Ляна, игры сегодня переживают похожий момент, и Phantom Blade Zero стремится стать началом поджанра — «экшен-RPG с кунг-фу».
Конечно, можно возразить: жанр «боевик с кунг-фу» в игровой индустрии уже существовал — взять хотя бы Shenmue в конце 90-х или недавний Sifu. Однако Лян подразумевает именно Soulslike-уровень глубины, совмещённый с пластикой и стилем восточных единоборств. И в этом есть потенциал: вместо очередной копии Dark Souls игроки получат совершенно новый опыт, где скорость, техника и зрелищность боёв выходят на первый план.
Phantom Blade Zero пока не имеет даты выхода, но уже сейчас проект выглядит как свежий глоток воздуха для уставших от конвейерных «соулслайков».
Скажите ему, что Sleeping Dogs с его кунг-фу месиловом уже давно вышел.
Пожалуйста не говорите ему!А то вдруг умрет от кринжа ,и так не выпустит игру.
и чего он прицепился соулсам? ведь по сути это просто набор механик (правил) по которым работает мир. если тебе они не нравятся, то не используй их. в конце концов соулс это лишь поджанр игр слешеров. хотя из того, что я видел по роликам Phantom Blade Zero это анти соулс, но по сути тот же соулс только душный. вместо простого короткого удара там длиннющая анимация, но по сути эффект тот же - один удар одна тычка. какой-то зрелищностью боев в игре особо не пахнет. каждая драка с каждым встречным поперечным это всё те же обычное закликивание, только с более долгими анимациями. в чем проблема при создании игры смотреть не в сторону соулсов, а в сторону DMC, где даже в старых играх боёвка и по сей день смотрится красиво?
Прицепился потому что нынче каждый второй умственно-отсталый стремится сделать свой сосалик, для чего тащит из игр Фромов идеи и механики - при этом вообще не одупляя как они должны работать и взаимодействовать друг с другом. В итоге выходит невнятно месиво, в которое играют только стримеры и трайхарды которым 24/7 нужно себе что-то доказывать. За годы таких игр расплодилось как грязи. И достойных подражателей - единицы. В этом проблема, и противодействие этому - исключительно здоровая практика.
В котором будут парирования и увороты.
И очередной унылый мертвый мир
И создаст