"Хватит Souls-клонов": геймдиректор Phantom Blade Zero хочет создать новый жанр - экшен с кунг-фу

Режиссёр Phantom Blade Zero Цуй Лян в интервью журналу PC Gamer заявил то, что многие игроки давно думают вслух: «В настоящее время существует слишком много Soulslike». И действительно, индустрия переполнена проектами, где нас встречают огромные монстры с колоссальным оружием, медленные уклонения и тяжёлый звон клинков. Soulslike превратился в клише, и многие геймеры уже устали от однообразия.

Лян настаивает, что его проект не является ни «игрой в стиле Souls», ни классическим экшеном. В отличие от мрачной методичности привычных Soulslike, Phantom Blade Zero строит боевую систему вокруг динамики и акробатики, вдохновляясь китайскими боевыми искусствами. «Люди не поймут, что это такое, пока не сыграют в неё», — отмечает режиссёр.

Он сравнивает амбиции своей команды с тем, что произошло в кино 60–70-х годов, когда Брюс Ли, Джеки Чан и другие мастера кунг-фу фактически создали новый жанр, объединив голливудский экшен, традиционную китайскую оперу и культуру боевых искусств. По мнению Ляна, игры сегодня переживают похожий момент, и Phantom Blade Zero стремится стать началом поджанра — «экшен-RPG с кунг-фу».

Конечно, можно возразить: жанр «боевик с кунг-фу» в игровой индустрии уже существовал — взять хотя бы Shenmue в конце 90-х или недавний Sifu. Однако Лян подразумевает именно Soulslike-уровень глубины, совмещённый с пластикой и стилем восточных единоборств. И в этом есть потенциал: вместо очередной копии Dark Souls игроки получат совершенно новый опыт, где скорость, техника и зрелищность боёв выходят на первый план.

Phantom Blade Zero пока не имеет даты выхода, но уже сейчас проект выглядит как свежий глоток воздуха для уставших от конвейерных «соулслайков».