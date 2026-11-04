Игроки Phantom Blade Zero активно обсуждают подмышки женских героинь - еще 10 лет назад никто бы не поверил в такое

Китайский экшена Phantom Blade Zero от студии S-Game принес игрокам не только динамичные поединки в стиле уся, но и неожиданный повод для обсуждений. Геймеры со всего мира после прохождения новинки на ПК и PlayStation 5, обратили пристальное внимание на поразительную, почти маниакальную графическую проработку женских персонажей.

Главной темой для дискуссий и восхищения в социальных сетях стали сюжетные кат-сцены с участием воительниц Му Сяокуй и Бай Чилиань. Пользователи заметили, что авторы уделили колоссальное внимание симуляции пота на теле во время и после напряженных схваток. На моделях героинь в максимальном приближении можно рассмотреть отдельные стекающие капли пота, микрорельеф пор, анатомические складки кожи и реалистичный влажный блеск в области ключиц, плеч и подмышек.

Публикация со скриншотами этих мест моментально разошлись по форумам, вызвав волну ироничных и восторженных комментариев. Игроки с юмором вспоминают эпоху середины 2010-х годов, отмечая, что еще десять лет назад видеокарты с трудом справлялись с рендерингом естественных волос и пальцев, а сегодня мощности движка Unreal Engine 5 позволяют разработчикам достоверно симулировать работу потовых желез на второстепенных участках тела.

Фанаты похвалили разработчиков за перфекционизм и бескомпромиссный подход к визуалу, подчеркнув, что азиатские студии продолжают открыто делать ставку на внешнюю привлекательность персонажей без оглядки на западные стандарты сдержанности.