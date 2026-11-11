Игроки PlayStation признали Phantom Blade Zero лучшей игрой октября

В начале месяца компания PlayStation запустила ежемесячное голосование «Выбор игроков» (Players’ Choice), предложив пользователям выбрать лучшую новинку, вышедшую в октябре 2026 года. Правила просты: каждый голосует за ту игру, которую он смело порекомендовал бы другу.
В голосовании участвовали 28 игр самых разных жанров и направлений. Повторные выпуски (переиздания) в конкурсе не учитывались, в отличие от масштабных ремейков. Список номинантов был составлен редакцией блога PlayStation.
В число главных претендентов вошли Phantom Blade Zero, Castlevania: Belmont’s Curse, Call of Duty: Modern Warfare 4, Ace Combat 8: Wings of Theve и Silver Pines. В итоге победу одержала Phantom Blade Zero.
Для меня это игра года. По сути игра должна получить экшен года, саундтрек года и игру года. Той же гта вообще по правилам не должно было быть на тга в этом году.
Прошел игру в это воскресенье, некоторые локации закрыл на 100%, некоторые почти на 100(пропустил 1-2 предмета). Игра очень понравилась, общее время в игре 59,9 ч. В первую очередь отмечу великолепную графику, отличную музыку, боевку, прокачку и профит от прокачки как Соула, так и оружия. Попробовал собрать несколько разных билдов, но как и во многих играх подобных жанров, самое имбовое оружие получаешь ближе к концу игры. Единственное, что прям не понравилось и даже немного раздражало, это театр, но его можно частично пропустить, я про видео вставки, да и сама эта часть игры короткая. Ну а на сюжет в подобных играх я не то, чтобы прям обращаю внимание. Возможно немного попозже пройду НГ+, билд под него уже подобрал. В этом году для себя отметил 3 великолепные игры, которым, будь моя воля, дал бы игру года. Это собственно Phantom Blade Zero, Gothic 1 Remake и Mortal Shell II. Хотя были еще отличные Резик, Прагмата и Онимуша, но эмоций от них я получил чуть меньше, чем от первых трех.
Потому что это игра октября, если не года - ты идёшь за одним допом, а там ещё один и ещё