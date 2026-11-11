Игроки PlayStation признали Phantom Blade Zero лучшей игрой октября

В начале месяца компания PlayStation запустила ежемесячное голосование «Выбор игроков» (Players’ Choice), предложив пользователям выбрать лучшую новинку, вышедшую в октябре 2026 года. Правила просты: каждый голосует за ту игру, которую он смело порекомендовал бы другу.

В голосовании участвовали 28 игр самых разных жанров и направлений. Повторные выпуски (переиздания) в конкурсе не учитывались, в отличие от масштабных ремейков. Список номинантов был составлен редакцией блога PlayStation.

В число главных претендентов вошли Phantom Blade Zero, Castlevania: Belmont’s Curse, Call of Duty: Modern Warfare 4, Ace Combat 8: Wings of Theve и Silver Pines. В итоге победу одержала Phantom Blade Zero.