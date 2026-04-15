Игроки смогут влиять на сюжет в экшене Phantom Blade Zero через систему чести

До релиза мрачного экшен-RPG Phantom Blade Zero от китайской студии S-Game остается всего несколько месяцев, и разработчики продолжают раскрывать любопытные детали о своем проекте. В недавнем интервью для китайских СМИ основатель студии и руководитель разработки Soulframe Цивэй Лян поделился важными подробностями о философии игры и концепции, стоящей за жанром уся, которая легла в основу грядущего проекта. Самое интересное - поступки игроков будут напрямую влиять на развитие основного сюжета.

Отвечая на вопрос о значении термина «Уся», директор студии разделил это понятие на два фундаментальных аспекта. Первой идет составляющая «У» (боевые искусства) — внешнее проявление силы через схватки. Как мы уже рассказывали ранее в материале о проработке хореографии боев и ИИ боссов в игре, студия провела масштабную работу: от изучения стилей в реальных школах кунг-фу до передовых технологий захвата движения, ориентируясь на золотой век азиатского кинематографа.

Вторая же половина концепции — «Ся» (благородство/рыцарство) — отвечает за внутренний стержень протагониста и моральный облик. Лян подчеркнул, что истинная суть этого архетипа заключается в том, что герой, даже находясь в совершенно безнадежном и отчаянном положении, должен думать в первую очередь о помощи другим.

На практике в Phantom Blade Zero этот моральный кодекс будет реализован через так называемую «систему чести», тесно вплетенную в дополнительные задания. По словам геймдиректора, в традиционных ARPG второстепенные задания — это лишь случайные столкновения главного героя-прохожего со сторонними NPC. В их проекте же каждое такое вмешательство способно запустить настоящий «эффект бабочки». Если игрок будет поступать достойно, проявляя честь, эти бескорыстные добрые поступки окажут значительное и даже решающее макроскопическое влияние на исход основной кампании, тесно переплетая судьбы незнакомцев с собственной историей мщения главного героя.

Релиз боевика Phantom Blade Zero для PlayStation 5 и ПК запланирован на сентябрь 2026 года.