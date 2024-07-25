Карта в Phantom Blade Zero бесшовная, нелинейная "как в играх Souls до Elden Ring"

Директор долгожданной экшен-RPG Phantom Blade Zero сравнил карту игры с серией Souls от FromSoftware. В разговоре с GamesRadar+ директор, который выступает под псевдонимом Soulframe, объяснил, чем карта Phantom Blade Zero отличается от традиционной карты открытого мира в стиле Elden Ring.

Это как в старых играх Souls. Вы перемещаетесь и исследуете бесшовную карту, это не огромная карта открытого мира. Но регионы соединены вместе бесшовно.

Звучит так, будто действие Phantom Blade Zero происходит на одной взаимосвязанной карте с отдельными регионами, которые могут быть или не быть доступны с самого начала игры. Soulframe рассказал, что области карты включают второстепенных врагов между боссами, секретные коллекционные предметы и скрытых персонажей, а также скрытные и дальние подходы.

Есть определенные ворота, требующие ключей, и ключи можно получить в некоторых миссиях. Все еще есть некоторый процесс, который вы проходите, но он нелинейный. Всегда есть несколько путей, по которым вы можете пройти. Это как в играх Souls до Elden Ring.

Soulframe снова указал во время интервью, что Phantom Blade Zero — это не Soulslike, а скорее экшен-RPG с «комбо-управляемыми, захватывающими боями, которые суматошны, вознаграждаемы и волнительны». Так уж получилось, что у нее дизайн карты, похожий на игры Souls до Elden Ring .