"Кунг-фу панк и кинематографичный экшен": Phantom Blade Zero обзавелась датой релиза в зрелищном трейлере

Похоже, 2026 год собирается стать настоящим раем для любителей скоростных сражений и восточной эстетики. На сцене The Game Awards 2025 студия S-GAME наконец-то прервала молчание и выдала то, чего фанаты ждали больше всего — сроки релиза. Авторы амбициозного слэшера Phantom Blade Zero не только продемонстрировали новый крышесносный геймплей, но и застолбили дату выхода в календаре.

Свежий трейлер погружает зрителей в мрачный мир «кунг-фу панка», сотканный из интриг и заговоров. Видеоряд делает акцент на молниеносной боевой системе: герой с легкостью парирует удары, использует окружение и проводит серии атак, от которых захватывает дух. На экране мелькают смертоносные боссы, атмосферные локации и элементы прогрессии, включающие мощное оружие.

Закадровый голос пафосно вещает: «Когда Фантом и Клинок объединяются, ни один враг не устоит», что отлично передает настроение происходящего на экране безумия. Бои выглядят настолько быстрыми и плавными, что порой напоминают интерактивное кино с обилием QTE-моментов, но разработчики уверяют, что контроль всегда остается в руках игрока.

Мировая премьера Phantom Blade Zero состоится 9 сентября 2026 года. Игра будет доступна на PlayStation 5 и PC.