ЧАТ ИГРЫ
на главную
об игре
Phantom Blade Zero 09.09.2026
Экшен, От третьего лица
8.2 210 оценок

"Кунг-фу панк и кинематографичный экшен": Phantom Blade Zero обзавелась датой релиза в зрелищном трейлере

Gutsz Gutsz

Похоже, 2026 год собирается стать настоящим раем для любителей скоростных сражений и восточной эстетики. На сцене The Game Awards 2025 студия S-GAME наконец-то прервала молчание и выдала то, чего фанаты ждали больше всего — сроки релиза. Авторы амбициозного слэшера Phantom Blade Zero не только продемонстрировали новый крышесносный геймплей, но и застолбили дату выхода в календаре.

Свежий трейлер погружает зрителей в мрачный мир «кунг-фу панка», сотканный из интриг и заговоров. Видеоряд делает акцент на молниеносной боевой системе: герой с легкостью парирует удары, использует окружение и проводит серии атак, от которых захватывает дух. На экране мелькают смертоносные боссы, атмосферные локации и элементы прогрессии, включающие мощное оружие.

Закадровый голос пафосно вещает: «Когда Фантом и Клинок объединяются, ни один враг не устоит», что отлично передает настроение происходящего на экране безумия. Бои выглядят настолько быстрыми и плавными, что порой напоминают интерактивное кино с обилием QTE-моментов, но разработчики уверяют, что контроль всегда остается в руках игрока.

Мировая премьера Phantom Blade Zero состоится 9 сентября 2026 года. Игра будет доступна на PlayStation 5 и PC.

13
11
Комментарии:  11
Ваш комментарий
Spillik
Кунг-фу панк

Какие только тупорылые название не придумывают.

4
TerryTrix

Xbox R.I.P

2
Юрий Пенкин

а свич 2?

ДаДжи

позже может добавят

BrightLazarus

жесть еще ждать 5 месецев че совсем штоли

2
Armen 88

Везет тебе,а мне 9

5
MNM 777
2
JAPАN

Слешачек для фанатиков обезьянки.

1
Azimut zvuk

Фууу панки!!!

Horrifing

Панки хой реп отстой или как там было

William Dwight

Девятый резик и эта игра самые ожидаемые мною игры в 2026