Мрачный экшен Phantom Blade Zero привезли на самую крупную игровую выставку в Китае

После демонстрации недавнего трейлера Phantom Blade Zero разработчики пообещали привозить проект на каждое крупное игровое мероприятие. Судя по всему, авторы потенциального хита собираются сдержать свое слово, и начнут они с крупнейшей выставки, которая прямо сейчас проходит в Китае. Любой желающий может лично оценить динамичный геймплей и мрачный визуальный стиль Phantom Blade Zero на Bilibili World 2024.

Как сообщается, игра на выставке в Шанхае получила свой собственный отдельный стенд. Здесь посетители могут пообщаться с представителями студии S-GAME, а также в течение ограниченного времени пройти пробную версию Phantom Blade Zero с отдельным уровнем и специальным боссом в конце.

Если верить сообщениям в социальных сетях, экшен Phantom Blade Zero пользуется большой популярностью на Bilibili World, хотя рядом с ним расположены серьезные конкуренты в лице авторов Genshin Impact. Пользователи, которые успели поиграть в демо, отмечают очень скоростной темп боя. При этом они не могут назвать игру сложной, как могло показаться в прошлом трейлере.