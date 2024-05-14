Мрачный китайский экшен Phantom Blade Zero скоро обзаведется новым трейлером и датой релиза

Китайские разработчики из студии S-Game в прошлом году на PlayStation Showcase порадовали поклонников ролевых экшенов анонсом своего проекта под названием Phantom Blade Zero. Игра объединяет в себе мрачный азиатский сеттинг, некоторые элементы стимпанка и зрелищные битвы на мечах. В этом году игра должна обзавестись играбельной демоверсией, но до этого игроки обязательно увидят еще одну демонстрацию в виде зрелищного трейлера. Если верить инсайдеру под ником ignusthewise, премьера ролика состоится в ближайшие несколько месяцев.

По данным автора утечек, у команды S-Game уже есть готовый план на продвижение Phantom Blade Zero вместе с несколькими трейлерами и публичной демоверсией. К сожалению, у инсайдера нет точных сведений о том, когда стоит ждать релиз проекта или выход пробной версии. Тем не менее ignusthewise уверен, что проект вновь заявит о себе уже очень скоро, ведь для этого уже всё готово.

Инсайдер предполагает, что новый трейлер Phantom Blade Zero будет показан в рамках летней презентации PlayStation, дата которой еще официально неизвестна. Вместе с новым роликом может появиться также информация о дате выхода и демоверсии. Кроме того, разработчики игры должны стать участниками китайского игрового шоу We Game, которое пройдет в конце мая. Там также может быть озвучена некоторая информация об игре, но основная ставка делается на партнерство с PlayStation.