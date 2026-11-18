Композитор Phantom Blade Zero Цайшэн Бо в интервью подкасту Bonfire Conversations с ведущим Хамидрезой Никуфаром рассказал о необычном приеме, с помощью которого музыка в игре заставляет пользователей быстрее реагировать на происходящее на экране. Получая от студии S-GAME видеозаписи игрового процесса и схваток с боссами, музыкант просматривал кадры, отбивал ритм происходящего вручную, а затем намеренно ускорял темп будущей композиции.

По словам автора, саундтрек к боевым сценам всегда записывался немного быстрее, чем того требовала сама картинка. Таким способом Цайшэн Бо создавал скрытое психологическое давление, чтобы подсознательно подтолкнуть геймеров к более агрессивной игре и намекнуть им на необходимость нажимать на кнопки чуть быстрее, чем они привыкли в других проектах.

Поскольку это экшен-игра, темп и то, насколько быстрым получается трек, имеют крайне важное значение.

- Цайшэн Бо, композитор Phantom Blade Zero

Подобный подход напрямую поддерживает скоростную боевую систему на базе Unreal Engine 5, которую критики после недавнего релиза на PC и PlayStation 5 сравнивают скорее с Sekiro: Shadows Die Twice и Ninja Gaiden, чем с более медленными ролевыми экшенами. В основе сражений лежит механика Sha-Chi и мгновенное переключение между видами оружия в рамках эстетики kungfupunk, поэтому затянутые паузы в музыке мгновенно разрушили бы напор дуэли.

При этом работе над скоростью трека всегда предшествует жесткий отбор звучания под характер конкретного противника. Изучая дизайн босса, Цайшэн Бо стремится подобрать инструмент с нужным культурным бэкграундом, чтобы вложить в тему больше культурной информации и вызвать эмоциональный отклик прежде всего у китайской аудитории. Чтобы национальные мотивы не тонули в плотном миксе западного рока, метала и электроники на высокой скорости, композитор ограничивает каждую тему максимум 1 или 2 традиционными инструментами.

Кроме того, в отличие от крупных западных студий, где планированием звука занимается отдельный музыкальный директор, на проекте S-GAME Цайшэн Бо совмещал сразу 2 должности. Это позволило ему самостоятельно настраивать интерактивные переходы, зацикленные фрагменты и возвраты мелодий в зависимости от фазы боя. Итоговый саундтрек, включающий свыше 60 композиций, недавно официально вышел на стриминговых площадках при поддержке лейбла Milan Records.

Ставка на агрессивный ритм и смешение восточной классики с тяжелой музыкой уже принесла студии ощутимые плоды. Всего за 72 часа после релиза продажи Phantom Blade Zero превысили 4 млн копий, пиковый онлайн в Steam перевалил за 833 тыс. одновременных игроков при 93% положительных отзывов, а средняя оценка прессы достигла 88 баллов на Metacritic и 91 балла на OpenCritic.