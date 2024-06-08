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Phantom Blade Zero TBA
Экшен, От третьего лица
8.1 113 оценок

На Summer Game Fest показали зрелищный геймплей мрачной Phantom Blade Zero

Gutsz
Новости

Сегодня на Summer Game Fest 2024 состоялась презентация нового трейлера китайского экшена Phantom Blade Zero от студии S-GAME. Как отметил ведущий мероприятия Джефф Кили, ролик демонстрирует запись реального игрового процесса, отражающую практически финальную версию игры.

Phantom Blade Zero предлагает игрокам захватывающий экшен в стилистике тёмного фэнтези, вдохновлённого китайской мифологией. В трейлере показан очень скоростной темп сражений, напоминающий современные слэшеры. В игре можно будет использовать разнообразный арсенал основного оружия, а также дополнительные инструменты, среди которых будут луки и огнестрельные ружья. Игрокам предстоит сражаться с мистическими существами и раскрывать мрачные тайны этого мира.

Дата выхода Phantom Blade Zero остаётся неизвестной. Тем не менее в этом году авторы обещают активно демонстрировать игру и дадут возможность поиграть в неё на крупных игровых выставках. Проект заявлен для ПК и PlayStation 5.

15
7
Комментарии: 7
Ваш комментарий
MakeshiftEcho

Кайф

3
Mr_Diablo0

в это мы играем

1
soulfox

Визуал шикирный и анимации со звуками приятные. Хотя вот музыка специфическая. Чистая китайщина. Сразу вспомнил фильмы 90хх.

И да, больше похоже на то, что это будет смещено в сторону соул-лайк игр

0
Despot_Aspid

Выглядит зазывающе, но музыка бхээ.

-1
Starbit

Очередная соулс дрочильня судя по всему? Ну маленькой аудитории зайдёт, кто любит дымящиеся пердаки себе делать

-1
Snake Snaake Snaaaaaake

судя по всему, пердак горит у тебя

-1
Палыч Роков

какой-то клон Цусимы

-4