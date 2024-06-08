На Summer Game Fest показали зрелищный геймплей мрачной Phantom Blade Zero

Сегодня на Summer Game Fest 2024 состоялась презентация нового трейлера китайского экшена Phantom Blade Zero от студии S-GAME. Как отметил ведущий мероприятия Джефф Кили, ролик демонстрирует запись реального игрового процесса, отражающую практически финальную версию игры.

Phantom Blade Zero предлагает игрокам захватывающий экшен в стилистике тёмного фэнтези, вдохновлённого китайской мифологией. В трейлере показан очень скоростной темп сражений, напоминающий современные слэшеры. В игре можно будет использовать разнообразный арсенал основного оружия, а также дополнительные инструменты, среди которых будут луки и огнестрельные ружья. Игрокам предстоит сражаться с мистическими существами и раскрывать мрачные тайны этого мира.

Дата выхода Phantom Blade Zero остаётся неизвестной. Тем не менее в этом году авторы обещают активно демонстрировать игру и дадут возможность поиграть в неё на крупных игровых выставках. Проект заявлен для ПК и PlayStation 5.