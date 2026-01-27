"Не просто хит для Китая": Phantom Blade Zero покорила игроков на Западе, но трейлеров будет меньше

Амбициозный ролевой экшен Phantom Blade Zero продолжает ломать стереотипы о локальных китайских проектах. После недавнего празднования миллиона добавлений в списки желаемого, студия S-GAME поделилась свежей внутренней статистикой. Оказалось, что эстетика мрачного восточного боевика нашла огромный отклик у глобальной аудитории, значительно превосходящий интерес на родине разработчиков.

Генеральный директор студии Лян «Soulframe» Цивэй сообщил, что на данный момент более 50% всех вишлистов приходится на зарубежные рынки. Лидерами по ожиданию игры стали Европа и Северная Америка, следом идут Бразилия, Турция и Ближний Восток. Это серьезный сигнал для индустрии, подтверждающий высокий потенциал проекта за пределами Азии.

Однако есть и ложка дегтя. Разработчики планировали порадовать фанатов новым зрелищным трейлером, приуроченным к Китайскому Новому году, но в последний момент приняли решение его отменить. Причины у авторов проекта целых две. Сейчас команда хочет направить все оставшиеся силы и время на полировку финальной версии игры, не отвлекаясь на монтаж маркетинговых материалов. Кроме этого, Лян Цивэй опасается, что еще один ролик с акцентом на боевую хореографию может ввести игроков в заблуждение относительно сути геймплея, заставив их ждать безостановочного экшена без глубины.

Авторы хотят избежать ложных ожиданий, поэтому в будущем сосредоточатся на раскрытии сюжета и игровых систем. Глава студии в очередной раз напомнил, что их проект — это сложная песочница с полуоткрытым миром и настройками сложности, а не типичный представитель популярных нынче жанров. Подробнее о том, почему разработчики так тщательно избегают стандартных ярлыков, мы писали ранее:

Выход Phantom Blade Zero запланирован на 9 сентября 2026 года на PlayStation 5 и PC.