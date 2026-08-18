"Нет диска - нет покупки": трансляцию Phantom Blade Zero захейтили из-за решения PlayStation отказаться от дисков

Игровой стрим Phantom Blade Zero неожиданно превратился в очередную площадку для критики PlayStation из-за отказа компании от физических носителей.

Во время недавней трансляции игрового процесса PlayStation оставила открытым чат, и зрители быстро заполнили его сообщениями о дисках. В комментариях массово появлялись фразы вроде «No disc, no buy», «No disc, no yen» и эмодзи дисков.

Игроки таким образом продолжают протестовать против решения Sony прекратить производство физических дисков для PlayStation. На этот раз недовольство досталось не только самой компании, но и трансляции Phantom Blade Zero, хотя игру разрабатывает китайская студия S-Game.

Ситуацию дополнительно подогревает тот факт, что Phantom Blade Zero, судя по имеющейся информации, сама не получит физического издания для PS5. Поэтому для части игроков проект оказался очередным примером будущего, в котором купить игру на диске будет невозможно.

При этом в чате встречались и более резкие комментарии — некоторые пользователи заявляли, что готовы отказаться от покупки игр PlayStation или даже прибегнуть к пиратству, если компания окончательно перейдет на цифровые релизы.

Похоже, решение Sony отказаться от дисков продолжает преследовать компанию даже в трансляциях игр, которые напрямую не связаны с этой политикой. Судя по реакции зрителей, тема пока никуда не исчезает.