"Ни Souls-like, ни слэшер": авторы Phantom Blade Zero подчеркнули особую жанровую принадлежность своей игры

В рамках свежей презентации NVIDIA на выставке CES 2026 разработчики ожидаемого китайского экшена Phantom Blade Zero решили прояснить один из самых частых вопросов от игроков: к какому именно жанру относится их проект. Как оказалось, команда S-GAME стремится занять уникальную нишу между двумя популярными направлениями. Создатели вновь подчеркивают, что их проект игру нельзя называть "соулслайком".

Представитель студии заявил, что вешать на игру ярлык «хардкорного соулслайка» было бы неправильно, но и типичным button-masher слэшером она тоже не является.

Я бы сказал, что это и не Souls-like, и не Hack-and-Slash. Мы хотели создать что-то среднее, объединяющее исследования мира, свойственные соулс-играм, с молниеносным темпом сражений из слэшеров.

— пояснил разработчик.

Основой для Phantom Blade Zero послужила инди-игра Rainblood, созданная 15 лет назад. Свою нынешнюю стилистику авторы называют «Кунг-фу панк». В ней традиционная китайская культура и эстетика уся смешиваются с элементами стимпанка, народного фольклора и даже космического хоррора.

Чтобы подчеркнуть атмосферу этого мира, команда делает большую ставку на погодные эффекты, в частности — на реализацию дождя, который играет ключевую роль в восприятии окружения. Для этого активно используются возможности трассировки лучей, а высокая производительность будет достигаться за счет технологий NVIDIA, включая DLSS 4.

Такой необычный микс жанров и сеттингов уже обеспечил игре феноменальный интерес со стороны сообщества. Ранее мы писали о том, что Phantom Blade Zero преодолела отметку в миллион вишлистов.

Напомним, что релиз Phantom Blade Zero запланирован на 9 сентября 2026 года. Игра выйдет на PlayStation 5 и ПК.