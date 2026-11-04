Новое обновление для Phantom Blade Zero улучшает боевую систему и ослабляет некоторых боссов

Студия S-Game выпустила обновление для Phantom Blade Zero. Патч версии 1.302.289 для PS5 и 1.0302256 для ПК вносит ряд изменений в игровой процесс.

Помимо повышения производительности и исправления различных ошибок, были внесены коррективы в боевую систему. Изменения затронули «поведение некоторых боссов и врагов в бою, а также работу отдельных элементов окружения». В частности, была снижена частота использования боссами атак с захватом. Кроме того, были скорректированы описания оружия и некоторых навыков, а также отрегулирована громкость отдельных звуковых эффектов и диалогов.

На ПК NVIDIA Reflex теперь корректно работает в режиме «Авто» при включённой вертикальной синхронизации. Также разработчики добавили возможность переназначить клавишу взаимодействия и разговора как на клавиатуре, так и на контроллере. Сокращено время запуска игры.

Кроме того, уменьшены подтормаживания при использовании Bluetooth-контроллеров и переработана компиляция шейдеров. Теперь шейдеры трассировки лучей не компилируются при каждом запуске игры, а только при необходимости.

Игрокам с ранее отключённой трассировкой лучей потребуется однократно перекомпилировать шейдеры после установки патча. При включении RT в настройках нужные шейдеры будут компилироваться при следующем перезапуске игры.