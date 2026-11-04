Новое обновление для Phantom Blade Zero улучшает боевую систему и ослабляет некоторых боссов

Студия S-Game выпустила обновление для Phantom Blade Zero. Патч версии 1.302.289 для PS5 и 1.0302256 для ПК вносит ряд изменений в игровой процесс.
Помимо повышения производительности и исправления различных ошибок, были внесены коррективы в боевую систему. Изменения затронули «поведение некоторых боссов и врагов в бою, а также работу отдельных элементов окружения». В частности, была снижена частота использования боссами атак с захватом. Кроме того, были скорректированы описания оружия и некоторых навыков, а также отрегулирована громкость отдельных звуковых эффектов и диалогов.
На ПК NVIDIA Reflex теперь корректно работает в режиме «Авто» при включённой вертикальной синхронизации. Также разработчики добавили возможность переназначить клавишу взаимодействия и разговора как на клавиатуре, так и на контроллере. Сокращено время запуска игры.
Кроме того, уменьшены подтормаживания при использовании Bluetooth-контроллеров и переработана компиляция шейдеров. Теперь шейдеры трассировки лучей не компилируются при каждом запуске игры, а только при необходимости.
Игрокам с ранее отключённой трассировкой лучей потребуется однократно перекомпилировать шейдеры после установки патча. При включении RT в настройках нужные шейдеры будут компилироваться при следующем перезапуске игры.
ооооо патч для криворуких дибилушек))все таки наныли нытики рукопопы
Хп им уменьшите, или урон игроку увеличьте.
Спасибо конечно, но подожду ещё пару патчей.